Messi lập cú đúp đưa Inter Miami vào chung kết Leagues Cup

Lionel Messi ghi hai bàn giúp Inter Miami vào chung kết Leagues Cup thứ 2 trong 3 năm.

Messi đã trở lại lần thứ hai trong hai tuần sau khi gặp khó khăn trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo. Siêu sao 38 tuổi có tên trong đội hình xuất phát vốn bao gồm đầy đủ các hảo thủ của Inter Miami. Tuy nhiên, dù thể hiện sự vượt trội trong hiệp một nhưng chủ nhà lại là đội bị thủng lưới trước, sau khi Marco Pasalic mở tỷ số cho Orlando City ngay trước giờ nghỉ giải lao

Inter Miami tiếp tục gây áp lực sau giờ nghỉ, và ở phút 77, họ được hưởng phạt đền sau khi Tadeo Allende bị phạm lỗi trong vòng cấm. Messi bình tĩnh thực hiện thành công quả phạt đền ghi bàn gỡ hòa 1-1. Siêu sao 8 lần giành Quả bóng vàng tiếp tục thể hiện sự xuất sắc ở phút 88, khi anh phối hợp với Jordi Alba để đưa Miami vượt lên dẫn trước. “Chúng tôi không biết nói gì hơn khi nói về Leo”, trợ lý HLV Javier Morales nói về Messi. “Cậu ấy chỉ tập luyện hai hoặc ba ngày rồi cậu ấy chơi trọn vẹn 90 phút, và lối chơi của cậu ấy đã tạo ra những tình huống ăn ý, ghi bàn. Không còn gì để nói thêm. Đối với chúng tôi, và người hâm mộ, thật vinh dự khi có cậu ấy trong đội hình”.

Sau đó, bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+1 diễn ra theo cách rất giống với bàn thắng thứ hai của Messi, lần này Telasco Segovia phối hợp với Luis Suarez để ấn định chiến thắng. Inter Miami vào chung kết Leagues Cup lần thứ 2 trong 3 năm - sau lần đăng quang năm 2023, trong những tháng đầu tiên của Messi tại bóng đá Mỹ. “Chúng tôi luôn háo hức chiến thắng và giờ đây chúng tôi có cơ hội mang về nhà một chiếc cúp khác”, trợ lý HLV Javier Morales nói thêm.

Inter Miami sẽ gặp bất lợi ở trận chung kết vào Chủ nhật này khi phải làm khách trên sân của Seattle Sounders - đội đã bất ngờ thắng 2-0 ngay trên sân LA Galaxy vào cuối ngày thứ Tư. Tuy nhiên, đây là trận đấu mà HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano sẽ trở lại sau khi chấp hành xong án cấm chỉ đạo.