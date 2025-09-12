Mercedes thử nghiệm thành công pin xe điện chạy 1.200 km một lần sạc

Mới đây nhất, hãng xe Đức hợp tác cùng Factorial Energy thử nghiệm thành công nguyên mẫu EQS trang bị pin thể rắn, thực hiện hành trình dài 1.205 km từ Stuttgart (Đức) đến Malmo (Thụy Điển) chỉ với một lần sạc.

Nguyên mẫu xe điện Mercedes EQS sử dụng pin thể rắn.

Đáng chú ý, sau khi đến đích, mẫu xe điện này vẫn còn pin để chạy thêm khoảng 137 km. Điều đó có nghĩa là chiếc EQS có thể đi được quãng đường lên tới 1.342 km trước khi cạn pin, vượt xa nhiều mẫu xe chạy xăng truyền thống.

Hành trình được thực hiện hoàn toàn trên cao tốc A7 và E20, qua Đức, Đan Mạch và sang Thụy Điển. Tuy nhiên, Mercedes-Benz không công bố tốc độ trung bình cũng như thời gian thực hiện quá trình kiểm định.

Hãng chỉ cho biết toàn bộ lộ trình được thiết kế thông qua hệ thống dẫn đường Electric Intelligence, có tính tới yếu tố địa hình, mật độ giao thông, nhiệt độ môi trường và nhu cầu sử dụng điều hòa.

So với gói pin điện phân lỏng trên EQS tiêu chuẩn, bộ pin thể rắn nguyên mẫu có dung lượng cao hơn khoảng 25% nhưng kích thước và trọng lượng gần như không đổi. Hãng cũng cho biết pin có cơ chế đặc biệt để tối ưu độ bền và tuổi thọ.

Theo ông Markus Schafer - Giám đốc Công nghệ của Mercedes, pin thể rắn thực sự là một bước đột phá cho xe điện với minh chứng là hành trình hơn 1.200 km của chiếc EQS.

“Với thành công trong việc chạy đường dài của EQS, chúng tôi chứng minh rằng công nghệ này thực sự hiệu quả trên đường trường. Mục tiêu của chúng tôi là đưa những cải tiến như thế này vào sản xuất hàng loạt vào cuối thập kỷ này và mang đến cho khách hàng một trải nghiệm ở tầm cao mới về phạm vi hoạt động và sự thoải mái của xe điện” , ông Schafer nhấn mạnh.

Thử nghiệm EQS với pin thể rắn của Mercedes diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện đang chậm lại, cần có một cú hích đột phá về công nghệ. Gần đây, hãng đã giới thiệu các mẫu GLC và CLA thuần điện mới, trong khi C-Class chạy điện dự kiến ra mắt năm 2026. Tất cả các sản phẩm này đều hứa hẹn có phạm vi hoạt động 800 km mỗi lần sạc.