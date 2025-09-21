Mercedes-Benz C 240 rao bán chỉ 80 triệu đồng: Cơ hội 'trả thù quá khứ' dành cho ai có ngân sách chỉ đủ mua Honda SH

Một chiếc Mercedes-Benz C 240 thuộc thế hệ W203 đang được rao bán trên thị trường xe cũ với mức giá chỉ 80 triệu đồng, ngang ngửa Honda SH125i bản Cao cấp (khoảng 81 triệu). Theo tìm hiểu, mẫu xe này lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2003 với giá niêm yết được công bố là 54.500 USD, quy đổi khoảng 855 triệu vào thời điểm đó.

Với mức giá vào năm 2003, chiếc Mercedes-Benz C 240 này thực sự là một mẫu xe phục vụ giới nhà giàu Việt. Vì vậy, có thể nói đây là cơ hội "trả thù quá khứ" dành cho những ai mê dòng C-Class W203 nói chung và C 240 nói riêng nhưng chưa thể sở hữu khi xe còn mới.

Quay trở lại chiếc xe rao bán, không có nhiều hình ảnh ngoại thất được đăng tải ngoại trừ bức ảnh phần đầu xe. Tình trạng ở mức chấp nhận được, lớp sơn không cho thấy nhiều sự xuống cấp. Tuy nhiên chóa đèn pha đã ố vàng rõ rệt sau khoảng 2 thập kỷ.

Mercedes-Benz C 240 2003 là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này tại Việt Nam, sử dụng bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 16 inch. Đèn chiếu sáng bi-xenon có tự động bật/tắt và hệ thống rửa đèn.

Bên trong cabin được người bán chia sẻ nhiều hình ảnh hơn, cho thấy tình trạng đã xuống cấp rõ rệt. Phần da ghế có nhiều vết nhăn, mất độ căng, thậm chí phần ghế lái có dấu hiệu bị sờn rách. Chủ nhân tương lai có thể cân nhắc việc bọc lại toàn bộ nội thất để mang tới sự mới mẻ hơn. Các biểu tượng nút bấm cũng đã dần mờ theo thời gian.

Màn hình trung tâm đã được độ thành dạng Android chứ không được giữ nguyên bản như bên ngoài. Việc thay màn hình dẫn đến toàn bộ mặt dưỡng bảng điều khiển cũng phải thay thế. Hệ thống điều hòa của xe là 2 vùng và có thêm hệ thống lọc.

Mercedes-Benz C 240 được trang bị động cơ V6, dung tích 2.6L cho ra 170 mã lực, 240 Nm mô-men xoắn. Xe sử dụng hộp số tự động 5 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Người bán cho hay các chi tiết như khung gầm, máy số vẫn còn "chất", mua về chỉ việc sử dụng "sẵn đi không làm gì". Tất nhiên, đây chỉ là cam kết bằng lời nói các linh kiện có thể hư hỏng đột ngột và sửa chữa có thể tốn kém.