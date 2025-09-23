Mẹ vô tâm bỏ mặc 3 con thơ trong đám cháy, chạy trốn cùng bạn trai

Một vụ hỏa hoạn đau lòng tại vùng ngoại ô Sydenham, Melbourne (Úc) đã khiến hai bé gái tử vong và dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

Theo truyền thông Úc, sự việc xảy ra vào tối 8/9/2024. Khi đám cháy bùng phát, người mẹ Shania Lee (25 tuổi) và bạn trai Matthew McAuliffe (23 tuổi) bị cáo buộc đã lái xe rời đi, bỏ mặc ba đứa con Izabel (5 tuổi), Kalais (3 tuổi) và Livia (1 tuổi) đang ngủ trong nhà.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt, giải cứu được các bé trong tình trạng bất tỉnh và đưa đến bệnh viện. Dù được nỗ lực cấp cứu, bé Izabel và Livia không qua khỏi, chỉ có bé Kalais may mắn sống sót.

Người mẹ vô tâm bỏ mặc 3 con thơ trong đám cháy để chạy trốn cùng bạn trai. Ảnh: Saostar.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đám cháy bắt nguồn từ phòng ngủ chính. Điều đáng nói là Shania và bạn trai đã rời nhà chỉ hai phút trước khi cảnh sát nhận được tin báo. Cảnh sát trưởng Christopher Mitchell nhận định, với các yếu tố thời gian và tiếng la hét được ghi lại, nhiều khả năng người mẹ đã biết về đám cháy nhưng không gọi cứu hộ.

Theo Saostar, một chi tiết khác gây chú ý là Shania khai tại tòa rằng cô đã nhờ chồng cũ – Jayde Petalas đến trông con hộ. Tuy nhiên, Petalas bác bỏ hoàn toàn, khẳng định không hề nhận được bất kỳ lời nhắn nào. Trong quá trình thẩm vấn, Shania còn thừa nhận từng xem camera giám sát trong đêm xảy ra sự việc và nghe thấy tiếng con gái la hét, song vẫn không liên hệ khẩn cấp.

Căn cứ vào những tình tiết trên, cơ quan điều tra đã truy tố Shania hai tội danh ngộ sát và một tội gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất. Bạn trai của cô không bị cáo buộc.

Người mẹ Shania Lee 25 tuổi. Ảnh: Saostar.

Tại phiên xét xử gần đây, luật sư Sam Norton phản bác rằng cảnh sát chưa có bằng chứng trực tiếp chứng minh Shania biết rõ về đám cháy khi rời đi. Ông cho rằng việc quy kết cô "để mặc thảm kịch" chỉ là suy đoán. Hiện bị cáo đã được tại ngoại, nhưng phải chịu sự giám sát hành vi nghiêm ngặt và kiểm tra ma túy định kỳ.

Vụ án đang gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận Úc, với nhiều ý kiến cho rằng hành động của người mẹ là sự vô trách nhiệm không thể chấp nhận. Tòa án dự kiến sẽ mở lại phiên xử vào năm tới, trong khi gia đình và cộng đồng vẫn đang đau buồn trước sự ra đi của hai em nhỏ.

Cũng trong năm 2024, một vụ hỏa hoạn bi kịch khác đã xảy ra ở ngoại ô phía Tây Sydney, Úc, khiến ba trẻ em thiệt mạng, ddiefu đáng chú ý là chính cha của chúng phóng hỏa.

Vào khoảng 1h sáng 7/7/2024, Dean Heasman (29 tuổi) đã phóng hỏa căn nhà ở Lalor Park nơi anh ta sống cùng bạn gái Stacey Gammage (29 tuổi) và bảy đứa con. Người hàng xóm Jarrod Hawkins đã dũng cảm lao vào ngọn lửa, cứu được bốn đứa trẻ. Tuy nhiên, ba đứa trẻ khác đã thiệt mạng, bao gồm một bé 10 tháng tuổi và hai bé trai 6 và 3 tuổi.

Một trong những đứa trẻ được cứu, cậu bé 11 tuổi, đã kể với người hàng xóm Damien Dubois: "Bố muốn giết cháu. Cháu suýt chết."

Dean Heasman đã phóng hỏa căn nhà ở Lalor Park nơi anh ta sống cùng bạn gái Stacey Gammage và bảy đứa con. Ảnh: VTC News.

VTC News cho biết, cảnh sát trưởng Danny Doherty thuộc Đội điều tra án mạng bang New South Wales cho biết trong cuộc họp báo rằng Dean Heasman đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do bỏng nặng và ngộ độc khói. Nhân viên cảnh sát tại hiện trường báo cáo rằng người đàn ông này liên tục hét lên "Để tôi chết ở đây", đồng thời ngăn cản hàng xóm, cảnh sát và lính cứu hỏa vào giải cứu bọn trẻ. Không chỉ thế, gã còn cố tình đẩy các con vào lại trong nhà, không cho các bé trốn thoát, rõ ràng có ý định sát hại các con.

Stacey Gammage - mẹ của những đứa trẻ, bị thương do hít phải khói độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do mất 3 con, cô rơi vào tình trạng hoảng loạn, đang được điều trị bằng thuốc an thần.

Dean Heasman không có tiền án tiền sự hay lịch sử bạo lực gia đình; nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được điều tra. Cảnh sát địa phương kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với họ. Bên cạnh đó, Cảnh sát trưởng Danny Doherty ca ngợi hành động can đảm cứu người của người hàng xóm Jarrod Hawkins và các sỹ quan cảnh sát.