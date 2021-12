Mẹ nữ sinh HV Ngân hàng bị đâm tử vong: 'Con bé mất đau đớn quá, đây là cú sốc quá lớn'

Ngày 24/12, Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, trú tại xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

Nạn nhân là H.T.N.H. (19 tuổi, trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Sự ra đi đột ngột của H. khiến bà Ngô Thị Thảo (mẹ nạn nhân) bị sốc nặng. Kể từ đêm nghe tin con gái mất, bà Thảo liên tục khóc ngất, bên cạnh luôn có người túc trực. Đến hôm nay, được sự an ủi, động viên của nhiều người bà Thảo mới trấn an tinh thần.

Ánh mắt thất thần ngồi ở góc nhà nhìn di ảnh con, bà Thảo buồn bã nói H. là người con ngoan, học giỏi nhất trong số 5 người con của vợ chồng bà. Không chỉ vậy, H. còn rất thương yêu bố mẹ. Vì muốn tự lập về kinh tế cũng như bớt gánh nặng cho bố mẹ nữ sinh 19 tuổi đi làm thêm gần một năm nay.

"Con bé mất đau đớn quá, nó là cú sốc quá lớn đối với tôi...", gạt ngang nước mắt, bà Thảo nói.

Bà Thảo xót xa cho biết, 2 năm qua H. đều nhận được học bổng của trường Học viện Ngân hàng. Nhận học bổng nữ sinh về đưa tiền cho bố mẹ để có khoản chi tiêu trong gia đình.

Khu vực H. bị đâm tử vong.

Tuy nhiên, vợ chồng bà không nhận và cho lại H. để có tiền chi tiêu, xăng xe đi lại hàng ngày. Trước ngày H. mất nữ sinh thường tâm sự với bố mẹ khi nào ra trường đi làm được nhiều tiền mua chung cư, mua ô tô mới nghĩ tới việc lập gia đình. Bà cho biết, về chuyện tình cảm giữa con gái và An gia đình bà nắm được.

Cách đây khoảng 6 tháng con gái có tâm sự với bà đã chấm dứt chuyện tình cảm này để tập trung học và lo cho sự nghiệp. "Nó (An-PV) đã từng vào nhà tôi. Khi vào nhà gặp tôi nó cũng khoanh tay chào, lễ phép lắm, không nghĩ lại sát hại con gái tôi dã man như thế", bà Thảo tâm sự.

Theo chia sẻ của L.M.T (bạn thân học cùng lớp với H.) cho biết, H. còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm của lớp, trường. Riêng học kì này, H. đã nhận được 3 học bổng liền.

Chưa kể là lớp trưởng có thành tích tốt và được chứng nhận sinh viên có thành tích trong công tác sinh viên và đoàn trường. H. còn tích cực tham gia vào ban chấp hành liên chi hội, chi đoàn khoa. "H. còn có mục tiêu là đi học Thạc sĩ ở nước ngoài và rất quyết tâm. Em chỉ tiếc cho bạn còn quá nhiều dự định và ước mơ mà đã phải dừng chân lại", M.T. chia sẻ.

Bước đầu tại công an Hoàng Tuấn An khai có tình cảm yêu đương với chị H.T.T. - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng nhưng 2 người lại nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Ngày 22/12, An nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ. Nghĩ là làm, đối tượng đã đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán dao tại xã Dương Liễu.

Đêm 23/12, An đứng trước cửa nghĩa trang thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức để đợi bạn gái cũ đi qua. Khi thấy H. đi làm về đến đây An lao ra chặn đường rồi rút dao đâm bạn gái cũ tử vong.

Sau đó, hắn lấy dao đâm vào cổ mình với ý định tự sát nhưng được người dân phát hiện kịp thời.