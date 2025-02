Mê mẩn nhan sắc tiểu thư Doãn Hải My hậu can thiệp thẩm mỹ, dân mạng so sánh vợ Văn Hậu với Kim Ji Won

Mùng 6 Tết Nguyên đán, khi nhiều người đã trở lại với công việc hàng ngày, kết thúc kì nghỉ tết thì nàng WAG Doãn Hải My - bà xã hậu vệ Đoàn Văn Hậu - vẫn vui vẻ du xuân. Cô nàng đăng tải bộ ảnh chụp tại đền Quán Thánh khiến dân tình xuýt xoa ngắm nhìn vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp.

Trong bộ pháp phục kết hợp quần lụa mềm mại, vợ Đoàn Văn Hậu khoe nét đẹp đằm thắm, trang nhã của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Tiểu thư Hà thành chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc tạo kiểu công chúa buông lơi vẫn đủ thu hút. Đặc biệt, đôi môi sau can thiệp thẩm mỹ càng tươi thắm, duyên dáng giúp Doãn Hải My có nụ cười thêm phần rạng rỡ, toả sáng.

Bà xã Đoàn Văn Hậu khoe nhan sắc ngọt ngào hậu can thiệp thẩm mỹ

Doãn Hải My vốn nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào thuộc Top đầu dàn WAG Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc thanh thuần, bà xã Đoàn Văn Hậu còn được khen về khí chất nhẹ nhàng, học thức chuẩn tiểu thư gia đình nề nếp, được rèn luyện phong thái từ nhỏ. Sau khi cưới Đoàn Văn Hậu và sinh con trai đầu lòng, Doãn Hải My ngày càng nhuận sắc, thêm phần sắc sảo của người phụ nữ có gia đình.

Mới đây, Doãn Hải My còn được dân mạng ưu ái so sánh với nữ thần sắc đẹp của màn ảnh Hàn - Kim Ji Won, người đã thể hiện vai diễn tiểu thư tài phiệt xinh đẹp, sang chảnh Hong Hae In cực xuất sắc. Một dân mạng đùa vui dưới video của Hải My: "Hong Hae In về Việt Nam ăn tết từ bao giờ vậy". Đọc bình luận, Doãn Hải My bật cười vui vẻ đáp: "Quá trời".