Mẹ kế có con với con riêng của chồng, dân tình chưa hết sốc thì đã tò mò trước ngoại hình đứa trẻ

Câu chuyện tình yêu như phim của 1 phụ nữ với chàng thanh niên từng là... con riêng của chồng cũ

Vào năm ngoái, mạng xã hội nước Nga như "dậy sóng" khi họ được chứng kiến một câu chuyện "cẩu huyết" về vụ ngoại tình của mẹ kế và... con riêng của chồng.

Theo đó, chị Marina Balmashev, 36 tuổi tới từ Krasnodar Krai, miền Tây nước Nga từng có một cuộc hôn nhân với anh Alexey, 46 tuổi trong hơn 10 năm. Song mối quan hệ này đã kết thúc và họ đã ly dị với nhau.

Anh Alexey từng có 5 người con riêng trước khi đến với chị Marina, và khi họ vẫn còn là vợ chồng, chính chị Marina là người đã chăm sóc cho những đứa trẻ như một người mẹ thứ 2 của chúng.

Marina và Vladimir khi họ vẫn còn là quan hệ mẹ con (bên trái) và hơn 10 năm sau, khi họ đã trở thành tình nhân, rồi là vợ chồng.

Tuy nhiên, cuộc đời khó ai nói được chữ ngờ. Sau khi chia tay chồng, chị Marina đã có ngay tình yêu mới. Trớ trêu thay, người này lại chính là Vladimir, một trong những người con của anh Alexey, người từng gọi chị là... mẹ kế, và vào năm ngoái, anh chàng mới có 20 tuổi.

Được biết, Marina và Vladimir đã nảy sinh tình cảm sau khi anh chàng đi học đại học và trở về nhà thăm gia đình. Sau đó, họ đã quyết định trở thành người yêu của nhau, và Marina đã ly dị bố của Vladimir để có thể đường đường chính chính đến với anh chàng.

Marina và Vladimir hạnh phúc bên nhau mặc cho những lời dị nghị của các cư dân mạng.

Vốn là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội, là người truyền cảm hứng cho những người thừa cân có một lối sống đúng đắn và khoa học để trở lại với vóc dáng trước kia, người phụ nữ 35 tuổi này đã vấp phải một làn sóng chỉ trích kịch liệt sau khi công bố câu chuyện tình chẳng giống ai của mình, cũng như khi chồng cũ của Marina tiết lộ những sự thật đáng xấu hổ về vợ cũ.

"Trước cô ta, thằng bé chưa từng có bạn gái. Bọn họ đã làm chuyện đó với nhau khi tôi có mặt ở nhà mà không biết xấu hổ. Lợi dụng lúc tôi ngủ, cô ta đã chạy sang phòng ngủ của con trai tôi, rồi sau đó lại trở về giường của chúng tôi như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi sẽ tha thứ cho cô ta vì tội ngoại tình, nếu như nó không phải là con trai tôi", anh Alexey cho biết.



Marina và chồng cũ Alexey khi họ còn ở bên nhau.

Tuy nhiên, nói về chồng cũ, Marina lại có thái độ khác hẳn: "Khi có người hỏi tôi rằng, tôi có hối hận khi hủy hoại 1 gia đình không, thì tôi phải trả lời là, có và không. Tôi rất xấu hổ khi mình đã phá bỏ đi 1 gia đình có cha và mẹ.

Nhưng nếu hỏi tôi có muốn quay lại với chồng cũ không, thì tôi sẽ trả lời là không. Nếu hỏi tôi có thấy tức giận hay thù ghét gì anh ấy không, tôi cũng sẽ trả lời là bây giờ thì không. Anh ấy là người tốt và là 1 người cha tuyệt vời với những đứa con của chúng tôi".



Dân mạng sốt xình xịch trước những bước ngoặt tới tấp của cặp đôi từng là mẹ kế - con riêng

Tưởng như chuyện tình giữa người phụ nữ 36 tuổi từng kết hôn với anh chàng trẻ tuổi từng là con riêng của chồng cũ cũng sẽ "sớm nở, tối tàn" như biết bao câu chuyện khác, tuy nhiên, có vẻ như cặp đôi này càng ngày càng bền chặt hơn bao giờ hết, bằng chứng là hàng loạt những dấu mốc quan trọng mà họ đã cùng nhau tạo ra.

Cặp đôi đã chính thức kết hôn vào tháng 7 năm ngoái.

Vào tháng 7 năm ngoái, cặp đôi đã vui mừng báo tin cho những người hâm mộ của họ rằng họ đã chính thức đăng ký kết hôn và trở thành vợ chồng hợp pháp. Họ không tổ chức đám cưới rình rang, mà chỉ mở 1 bữa tiệc nhỏ để chung vui với gia đình và những người bạn thân thiết nhất.

Con gái của Marina và Vladimir nặng chừng 3,7 kg, khá kháu bỉnh và bụ bẫm.

Việc chính thức đăng ký kết hôn là cách để Marina và Vladimir khẳng định rằng chuyện tình cảm của họ là nghiêm túc, và họ nguyện gắn kết trọn đời bên nhau. Dân mạng dường như cũng đã bớt phán xét hơn khi cặp đôi đồng thời thông báo họ đã có em bé.



Cuối cùng, vào ngày 15/1 vừa qua, con gái của Marina và Vladimir đã chào đời tại Krasnodar, nặng khoảng 3,7 kg, cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, Marina cho biết chồng cô không muốn con gái bị lộ mặt, nên họ chỉ chụp những bức ảnh em bé với góc nhìn từ phía sau.

Cặp đôi cho biết họ vẫn chưa nghĩ ra tên cho em bé.

Được biết, Vladimir không có mặt ở bệnh viện lúc Marina sinh con, nhưng bà mẹ này không tiết lộ lý do đó là do lệnh hạn chế để chống Covid-10 hay là lý do cá nhân.

Marina và con gái.

"Chúng tôi vẫn đang nghĩ tên cho em bé. Mọi chuyện của chúng tôi đều ổn. Em bé không ngủ say vào buổi tối, nhưng nó bắt đầu ngủ từ 6 giờ sáng", bà mẹ này cho biết.

Theo Mirror