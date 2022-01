Mẹ hùa theo nhân tình bạo hành man rợ con gái : Găm kim vào đùi, giội nước sôi vào đầu

Đùi bị găm ba chiếc kim dài 5cm, đầu bị bỏng do nước sôi, gãy nhiều vùng xương trên cơ thể, tụ máu đầu do chấn thương, đầu môi bị cháy do bật lửa, đại tiểu tiện mất kiểm soát... Bà Lý Hoa (tên nhân vật được thay đổi) sống ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc) cũng không thể ngờ rằng, chỉ mấy tháng không gặp cháu gái mà cô bé đã nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, bác sĩ còn thông báo tình trạng của bé rất nguy kịch.

Vào tháng 5/2020, bà Lý nhận được điện thoại từ con gái Tống Nguyên thông báo, cháu gái ngoại bà là Đồng Đồng bị bỏng, đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Khi đến bệnh viện, bà chứng kiến cháu gái Đồng Đồng 6 tuổi bị bỏng phần lớn cơ thể, với các vết bỏng đỏ lan khắp người, trên đầu còn quấn băng gạc và tay thì đang băng bó.

Vết thương mới chồng vết thương cũ

Bà Lý kể lại rằng vào tháng 9/2019, bà nhận được tin con gái và con rể thảo luận về việc ly hôn. Hai người kết hôn năm 2011 và sinh bé Đồng Đồng vào năm 2014. Khi đứa trẻ chào đời, bà thường xuyên giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ chăm cháu. Sau khi con gái ly hôn, bà càng quan tâm đến cháu gái nhiều hơn và thường xuyên đưa đón cháu. Sau đó, bà biết con gái mình đã có bạn trai mới nhưng bà cũng chưa bao giờ gặp mặt.

Vào tháng 3/2020, khi đón cháu gái về nhà, bà thấy tay của Đồng Đồng bó bột. Tống Nguyên nói Đồng Đồng bị ngã cầu thang và gãy xương. Trong 10 ngày sống cùng Đồng Đồng, bà Lý đã sinh nghi và tỉ tê hỏi cháu tới 4 lần rằng, có phải bị đánh hay không.

Đồng Đồng bị nhiều vết thương chồng chéo trên người. Ảnh: Báo Thanh niên Trung Quốc

"Cháu tự ngã bà ạ", Đồng Đồng trả lời.

Bà Lý tin đó là sự thật, vì đứa trẻ không khóc, cơ thể cũng không có thêm thương tích gì.

Điều kỳ lạ duy nhất bà thấy là cháu gái thường xuyên kêu đói. Bánh chẻo bà làm, Đồng Đồng vừa ăn xong, lát sau lại muốn ăn tiếp. Bà Lý vốn tưởng rằng bánh mình làm rất ngon, nhưng sau này mới biết Đồng Đồng thường xuyên bị bỏ đói, bị phạt quỳ trên bàn giặt, chỉ có thể ăn thức ăn cho mèo, vì vậy sau khi đến nhà bà ngoại, cô bé hay kêu đói.

Nửa tháng sau, Tống Nguyên đến đón Đồng Đồng về. Điều này khiến bà Lý vô cùng hối hận. Bà cho biết nếu phát hiện sớm bà sẽ không cho con gái đến đón và "báo cảnh sát từ lâu rồi".

"Con chăm Đồng Đồng 10 ngày, rồi lại đưa cháu về bên mẹ, mẹ chăm 10 ngày. Thay nhau chăm thì không ai mệt cả", Lý Hoa nói với con gái nhưng bà lại nghĩ, con gái bà - vốn đi làm ngoại tỉnh - giờ ở nhà do dịch Covid-19 nên dành thời gian bên con nhiều hơn cũng là chuyện thường.

Sau khi cháu gái bị đón đi, Lý Hoa nhiều lần muốn trò chuyện video với con gái nhưng đều bị từ chối. Tống Nguyên nói với mẹ: "Mẹ yên tâm, mẹ đừng lo, cháu nó vẫn khỏe. Mọi chuyện vẫn bình thường".

"Tôi có thể không tin sao?" Lý Hoa nói, đó là con gái ruột của bà, mẹ đẻ của cháu ngoại bà. "Trước đây con gái tôi rất thương con, dù tính khí không tốt, đối xử với tôi cũng không đến nỗi nào nhưng tôi không ngờ nó lại độc ác như vậy".

Bà nhớ, hồi tháng 4/2020 có một cuộc gọi đến, Đồng Đồng nói qua điện thoại: "Bà ơi, con đang ra ngoài chơi, vui lắm bà ạ".

Người bố chia sẻ ảnh Đồng Đồng trước và sau vụ bạo hành. Ảnh: The paper

Đến chiều ngày 22/5, bà nhận được cuộc gọi từ con gái và biết tin Đồng Đồng nhập viện ở Thẩm Dương, được cấp cứu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con gái bà nói, Đồng Đồng "bị bỏng nước sôi và ngã gãy xương".

Lý Hoa đi vay 50.000 NDT và bắt xe đến bệnh viện, bà không thể nhận ra cháu gái của mình: Đứa trẻ khóc liên tục, đầu quấn băng, môi sưng tấy và đùi đầy vết đen. trông giống vết tàn thuốc châm vào.

Bác sĩ cho biết, Đồng Đồng bị thương 9 ngày trước khi nhập viện, tính mạng đang rất nguy hiểm, trên người nhiều vùng xương bị gãy, vết thương mới chồng vết thương cũ. Ở đùi còn phát hiện một chiếc kim khâu.

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Thịnh Kinh trực thuộc Đại học Y Trung Quốc, Đồng Đồng có 10 vùng xương bị gãy như xương sườn, xương chậu, xương cỗ, xương đùi, đốt sống ngực v.v... Ngoài ra, bé còn bị bỏng cấp độ hai, dị vật ở đùi (kim), nhiễm trùng máu, xuất huyết ngoài màng cứng do chấn thương, thiếu máu nặng, giảm albumin trong máu, nhiễm vi rút hợp bào hô hấp v.v.

Thông báo của bệnh viện cho biết, Đồng Đồng đang trong tình trạng nguy kịch và có thể bị nguy hiểm đến tính mạng, ngừng thở bất cứ lúc nào.



"Ta là đại vương, để lộ chuyện, chết cả nhà"

Lý Hoa cho biết, bác sĩ ám hiệu cho bà rằng Đồng Đồng có khả năng bị bạo hành. Trước ca phẫu thuật vào ngày 28/5, bà đã đề xuất với bệnh viện, thay con gái, trở thành người giám hộ của Đồng Đồng trong viện.

Trước khi Đồng Đồng được gây mê, nhân lúc Tống Nguyên không có ở bên, bà đã bí mật hỏi: "Đồng Đồng ơi, bây giờ chỉ có bà ở bên cạnh, đừng sợ. Nói thật cho bà biết, sao con lại bị bỏng như vậy?".

Đồng Đồng hiện tại có cuộc sống vui vẻ bên bố ruột. Ảnh: QQ

Lúc này, Đồng Đồng mới kể lại với bà rằng, Trần Uy - nhân tình của Tống Nguyên - đã giữ chặt bé rồi giội nước nóng lên người bé. Tay cũng là hắn đánh gãy. Kim là do hắn đâm. Thực tế có ba chiếc kim ở đùi, hai chiếc đã được người mẹ rút ra sau đó. 4 chiếc răng cũng bị hắn dùng kìm để nhổ.

"Nếu lúc đó tôi không đổi người giám hộ, tôi còn bị nhốt trong bóng tối, cháu gái không dám nói ra trước mặt mẹ nó". Lý Hoa muốn báo cảnh sát nên xảy ra mâu thuẫn với Tống Nguyên.

Sau đó, Lý Hoa nhận được tin nhắn từ Tống Nguyên: "Tính con thế nào, mẹ biết rồi đấy. Mẹ muốn con sống thì sau vụ việc này đừng hỏi thêm nữa. Nếu mẹ báo cảnh sát thì mẹ biết con sẽ làm gì rồi đấy. Con chết rồi thì cũng phải tìm vài người đi theo. Nếu không kéo theo một vài người chết thì uổng quá. Đây là mẹ ép con đấy".

Bà không chắc liệu tin nhắn này do Tống Nguyên hay Trần Uy gửi. Bà lập tức gọi điện cho cảnh sát và cả hai đã bị bắt vào ngày 12/6.

Trước đó 3 ngày, Đồng Đồng vừa ra viện, cô bé thậm chí không muốn về nhà, mà cảm thấy ở bệnh viện là an toàn nhất.

Lý Hoa đưa cháu gái về nhà chăm sóc. Nhiều lần bà gặng hỏi cháu gái vì sao bị đánh mà không nói. Lần nào Đồng Đồng cũng trả lời rằng, Trần Uy nói hắn là "đại vương của thế giới này", nếu bé kể chuyện bị đánh với người khác, "cả nhà sẽ phải chết".

Hiện nay, Đồng Đồng đã trở về sống với bố ruột là Đồng Lượng. "Tôi không thể tưởng tượng nổi vợ cũ lại có thể làm ra chuyện như vậy. Khi mới gặp con, tôi không dám khóc, chỉ dám khóc trộm trong nhà vệ sinh. Tôi rất hối hận vì đã giao con cho cô ta", Đồng Lượng nói: "Cô ta không những đứng xem mà còn tham gia cùng hắn bạo hành con gái, tôi căm ghét chúng đến tận xương tủy".

Ngày 13/10, phiên sơ thẩm vụ án được xét xử tại Tòa án nhân dân quân Tân Phủ, thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, mẹ ruột của Đồng Đồng và gã tình nhân lần lượt bị tuyên phạt 3 năm tù giam và 16 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích và bạo hành. Tuy nhiên, bố Đồng Đồng đã nộp đơn kháng cáo lên viện kiểm sát vì không hài lòng với bản án. Bố Đồng Đồng cho biết, anh muốn càng nhiều người biết tới và răn đe những kẻ muốn phạm tội. Về Đồng Đồng, cô bé vẫn đang điều trị tích cực, các vết sẹo trên người thỉnh thoảng sưng tấy và nhiễm trùng. “Khổ sở nhất là các vết sẹo gây ngứa, hễ gãi thì xước mà xước thì lại vỡ". Vì đang được điều trị nên Đồng Đồng vào lớp 1muộn hơn một năm so với những em khác, tuy nhiên cô bé học rất giỏi và được cử làm lớp trưởng.

