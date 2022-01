Mẹ chồng biếu quà Tết thông gia bên trọng bên khinh, tôi đáp trả thâm thúy khiến bà ngượng

Năm nay dịch bệnh phức tạp, càng gần Tết có vẻ càng căng thẳng nên mẹ chồng tôi bảo chuẩn bị quà sớm để biếu 2 nhà thông gia. Nhà chồng tôi có 2 anh em trai, chồng tôi là lớn, dưới còn một cậu em vừa lấy vợ đầu năm ngoái. Vợ chồng tôi thì cưới được mấy năm rồi.

Chiều qua, mẹ chồng tôi đi mua đồ về, tay xách nách mang thùng lớn thùng nhỏ. Đến khi phân chia xong, bà chỉ vào một thùng carton đã được đóng gói gọn gàng rồi bảo tôi: "Mẹ có mua ít măng, miến, mộc nhĩ để biếu bố mẹ con ăn Tết. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm và chúc Tết sức khỏe ông bà".

Chiếc thùng còn lại để biếu nhà My - em dâu tôi thì nằm ngay bên cạnh, to gấp đôi. Mẹ chồng tôi chưa đóng gói lại nên tôi nhìn rõ bên trong có rất nhiều bánh kẹo, rượu ngoại, yến chưng... và cả một giỏ hoa quả nhập khẩu to tướng.

Đã vậy, mẹ chồng tôi còn dự định sẽ đích thân đến nhà My chúc Tết, còn nhà tôi chỉ được gửi quà. Lý do bà đưa ra là nhà tôi ở xa hơn. Trên thực tế, nhà My cách đây 20km, còn nhà tôi cũng chỉ cách 30km mà thôi.

Mẹ chồng tôi chuẩn bị quà Tết cho hai nhà thông gia khác nhau "một trời một vực". (Ảnh minh họa)

Tôi thực sự rất bất ngờ khi thấy mẹ chồng biếu quà Tết cho thông gia mà khác nhau một trời một vực như vậy. Tôi bực lắm nhưng không dám nói bà mà mách ngay với chồng.

Ông xã tôi chạy xuống hỏi mẹ thì bà trả lời: "Ôi con buồn cười nhỉ, tị nạnh làm sao được. Nhà cái My khá giả, năm ngoái họ đã biếu mình quà đắt tiền rồi, năm nay mình phải đáp lễ cho tương xứng chứ. Còn nhà vợ con ở quê, mọi năm ông bà thông gia cũng gửi toàn đồ quê lên biếu, mẹ cũng chỉ đáp lễ như thế thôi chứ".

Chồng tôi hiền lành, thật thà, lại chạy lên kể với vợ y như vậy. Tôi nghe xong càng bức xúc hơn. Ừ thì nhà tôi làm sao giàu có, điều kiện như nhà My, nhưng cũng là thông gia, tôi nghĩ bố mẹ chồng nên biếu đều, để tránh làm tổn thương tôi chứ?

Hôm sau mang quà về biếu bố mẹ, tôi mua thêm đồ để vào và nói dối là quà nhà chồng gửi cho đẹp mặt. Nhìn bố mẹ mình hiền lành chân chất, nhà có cái gì cũng vội vàng lôi hết ra để gửi biếu ông bà thông gia mà tôi ứa nước mắt vì tủi thân, thương bố mẹ.

Tôi cảm thấy bố mẹ mình bị coi thường nên phải ra tay để lấy lại công bằng. (Ảnh minh họa)

Đến khi quay ngược về nhà chồng, tôi tạt vào siêu thị, mua rất nhiều quà cáp, từ hải sản tươi sống đến, rượu bia, nước ngọt, đặc sản vùng miền,… đóng vào 2 thùng lớn chở về nhà.

Về đến nơi, tôi nói với mẹ chồng đó là quà Tết bố mẹ đẻ của tôi gửi biếu. Bà trợn tròn mắt lên nhìn, hỏi đi hỏi lại mấy lần, gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ rồi xen lẫn ngượng ngùng.

Có lẽ, bà cũng lờ mờ đoán ra đây là chủ ý của con dâu nên tối đó gọi tôi ra rồi bảo: "Lệ này, mẹ xin lỗi con nhé. Mẹ biết con giận mẹ nên mới làm thế này. Mẹ thì cũng không có ý coi thường gia đình con hay thế nào cả. Quà cáp là tấm lòng, có điều năm ngoái nhà em My Tết quà to quá nên mẹ muốn đáp lễ chút thôi. Con đừng giận mẹ nữa nhé".

Thấy mẹ chồng nói thế, tôi cũng thấy hơi có lỗi. Nhưng tôi nghĩ cũng nên tỏ rõ thái độ một lần để tránh bản thân, gia đình mình bị tổn thương thêm.