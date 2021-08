Mẹ cháu bé bị cha dượng đánh đập ở Bình Dương: 'Do cháu cũng một vài lần nói dối và nói trống không'

Sáng ngày 6/8, trao đổi với PV Đất Việt/Tri thức & Cuộc sống, chị Nguyễn Huyền T. (tạm trú tại khu phố Bình Quới B thuộc phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện tại cháu B.N.P.A (5 tuổi, con trai chị T.) vẫn chơi bình thường, cháu không bị hoảng loạn về tinh thần.

Theo chị T. cho nguồn trên hay, lúc xảy ra sự việc thì cha dượng Lê Hoài Nam (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại phường 15, quận 8, TP.HCM) đang dạy bé A. tắm đứng vì là bé trai. Lúc chị chạy xuống thì anh Nam đang đánh con, có nói anh bình tĩnh nhưng Nam bả tránh ra để dạy con.

"Sự việc xảy ra như này có thể là do anh Nam bị dồn nén bức xúc từ lâu, từ khi mà tôi còn ở với bố đẻ của cháu A. và những gì tôi phải chịu đựng 5 năm qua. Không những thế, do cháu A. cũng một vài lần nói dối và nói trống không nên anh Nam mới bức xúc như vậy", chị T. cho PV Đất Việt biết.

Nói về hành động đánh cháu A. dã man như đoạn clip nhiều người chia sẻ, chị T. cho nguồn trên biết: "Anh Nam nói để anh đánh con một lần thật đau, cho cháu thật nhớ. Muốn làm người đàn ông biết tự lập thì phải dạy cháu từ nhỏ nên anh mới làm thế".

Liên quan đến diễn biến mới nhất của sự việc, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Trưởng phòng Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện nay bé trai bị bạo hành đã ổn định, trên người có một vài vết bầm nhưng chưa đi khám ở cơ sở y tế.

"Do đang trong thời gian dịch bệnh với lại cũng thấy tình trạng không nghiêm trọng quá cho nên ở địa phương giao bé lại cho người mẹ chăm sóc. Tại vì người nguy hiểm cho bé đến nay đã bị bắt rồi cho nên hiện giờ bé cũng không sợ bị hành hung hay bạo lực gì nữa", bà Phương nói với nguồn trên.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Lê Hoài Nam để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em liên quan đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ, lan truyền trên mạng xã hội tối 4/8.

Qua làm việc, Nam thừa nhận đã đánh cháu A. Từ năm 2020 đến nay, Nam chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Huyền T. Từ đầu tháng 5/2021, Nam thuê nhà ở khu phố Bình Quới B để bán cà phê và sống cùng chị T. và cháu A.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp