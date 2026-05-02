“MC xinh đẹp nổi tiếng nhất nhì VTV”: Lấy chồng là Tiến sĩ và cuộc sống "sướng như tiên" trong ngôi nhà 9 tầng được ví như cung điện

Nữ MC VTV giàu có và xinh đẹp

Khi nhắc đến dàn MC/BTV của Đài Truyền hình Việt Nam, khán giả thường hình dung về những gương mặt không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn có nền tảng học vấn tốt và phong cách dẫn dắt duyên dáng.

Trong thế hệ đó, Ngô Mai Phương là cái tên nổi bật, gắn với hình ảnh nhẹ nhàng, chỉn chu và gu thẩm mỹ thanh lịch.

Ngô Mai Phương nổi tiếng với vẻ đẹp trong trẻo và dịu dàng

Nữ MC sinh năm 1997 tại Hải Phòng ghi dấu qua các chương trình như: Bữa trưa vui vẻ , Ngày xưa chill phết,..

Theo báo Tiền Phong, cô từng được nhận xét là một trong những MC xinh đẹp nhất nhì VTV, gây thiện cảm với nụ cười “chuẩn hoa hậu”.

Trước khi đến với nghề MC, cô từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất với một số bộ phim như: Đừng làm mẹ cáu , Yêu hơn cả bầu trời .

Không chỉ dẫn chương trình, nữ MC VTV còn gây chú ý khi thử sức với phim ảnh

Từ nền tảng đó, cô dần định hình phong cách cá nhân trẻ trung, linh hoạt nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết của một MC truyền hình.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân của Mai Phương cũng thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi cô kết hôn ở độ tuổi khá trẻ.

Nữ MC khoa khoảnh khắc được cầu hôn đầy lãng mạn

Cuối năm 2021, nữ MC thu hút sự chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn siêu lãng mạn với nến và hoa được chuẩn bị công phu. Dòng chữ “Marry Me” cùng hình ảnh chiếc nhẫn và lời đáp “Em đồng ý” nhanh chóng nhận về nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Vietnamnet, chuyện tình cảm của cô bắt đầu từ năm 2020 và đi đến hôn nhân sau khoảng hai năm tìm hiểu.

Lễ ăn hỏi diễn ra tại Hải Phòng vào cuối năm 2021, trước khi cặp đôi tổ chức đám cưới vào đầu năm 2022.

Trước đó, từng xuất hiện một số tin đồn cho rằng nữ MC kết hôn với “đại gia”. Tuy nhiên, chia sẻ với báo Tiền Phong , Mai Phương khẳng định ông xã của cô không hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh.

Nữ MC cho biết, chồng cô là một Tiến sĩ, theo đuổi con đường học thuật và hiện công tác trong khu vực nhà nước. Cô cũng bày tỏ sự bất ngờ trước những thông tin chưa chính xác, đồng thời cho biết bạn đời của mình là người sống giản dị, kín tiếng.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, anh vẫn được nhắc đến như một người chồng tinh tế, thể hiện sự quan tâm bằng những hành động cụ thể.

Nữ MC hạnh phúc và viên mãn bên chồng

Cuộc sống hạnh phúc trong cơ ngơi khủng 9 tầng

Theo Vietnamnet , giữa năm 2023, MC VTV Ngô Mai Phương thông báo mang thai con đầu lòng. Cô cho biết em bé đến sớm hơn dự định khi hai vợ chồng dự định sinh con vào năm Rồng nhưng con lại “ghé thăm” từ năm Mão.

Đến tháng 7/2025, nữ MC tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Cô đăng tải hình ảnh con gái thứ 2 là bé Lipu vừa chào đời, đồng thời ghi lại những lần bạn bè, đồng nghiệp tại VTV đến thăm, thu hút sự quan tâm của người theo dõi.

Sau sinh nữ MC nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả

Trên nền tảng TikTok cá nhân, nữ MC thường xuyên chia sẻ những video ghi lại cuộc sống đời thường. Trong đó, series về hành trình sửa chữa, hoàn thiện nhà riêng thu hút lượng lớn người xem nhờ cách kể chuyện gần gũi và chi tiết từng không gian.

Theo những gì cô đăng tải, gia đình hiện sinh sống trong một căn nhà cao 9 tầng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu sáng chủ đạo. Không gian bên trong được bố trí đa dạng công năng, từ khu quầy bar với hệ kệ trưng bày, cầu thang kết hợp tiểu cảnh, đến hành lang tầng 9 tích hợp kệ sách và hệ gương tạo cảm giác mở rộng.

Đáng chú ý, khu phòng thay đồ, trang điểm được thiết kế như một “mini studio”, với bàn đảo trưng bày trang sức đặt ở trung tâm, mang tính thẩm mỹ cao.

Ảnh: FBNV, TTNV