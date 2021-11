MC Tuyền Tăng khoe khả năng dẫn song ngữ điêu luyện

Tuyền Tăng là nữ MC dẫn dắt xuyên suốt các tuần thi của chương trình "Sàn đấu vũ đạo". Trong đêm bán kết vừa qua, cô thu hút sự quan tâm khi diện xuất hiện với hình ảnh "Flapper Girl" - icon về các cô gái sành điệu, mở đầu cho xu hướng váy ngắn vào những năm 1920.

Ngoài diện trang phục gợi cảm của NTK Tăng Thành Công. nữ MC còn đầu tư trang điểm, kiểu tóc kĩ lưỡng để làm nổi bật hình tượng muốn hướng tới.

Tuyền Tăng hóa thành "Flapper Girl" trong bán kết "Sàn đấu vũ đạo".

Tuyền Tăng bật mí ý tưởng cho phong này được dựa trên một bộ phim mang tên "Midnight in Paris" có nội dung về kỷ nguyên Jazz mà cô đã xem đến tận 5 lần.

Cộng với chủ đề của đêm bán kết là "Jazz và nhạc kịch" nên cô mong muốn hoá thân thành một Flapper girl tự do - không khuôn khổ.

Trong chương trình, Tuyền Tăng thể hiện phần dẫn dắt cùng hình ảnh đầy chuyên nghiệp và chỉn chu.

Ngoài hỗ trợ BTC giới thiệu các tiết mục, kết nối giám khảo và thí sinh, cô còn gây bất ngờ khi khoe khả năng dẫn song ngữ điêu luyện khi trao đổi với khách mời là Sabra Johnson - dancer đến từ Mỹ, là quán quân So you think you can dance mùa thứ 3.

Hiện tại, Tuyền Tăng góp mặt trong nhiều show ca nhạc, truyền hình, gameshow và thường xuyên dẫn dắt các sự kiện lớn tại khu vực phía Nam. Những lúc rảnh rỗi, cô còn tham gia đứng các lớp dạy kĩ năng để truyền dạy kinh nghiệm cho các bạn có đam mê nghệ thuật.

"Cái vui nhất trong nghề không phải cứ mở tivi lên là thấy mặt mình, mà thông qua các chương trình bản thân tôi sẽ học được thêm nhiều thứ.

Tôi không bao giờ muốn mình là 1 MC chỉ biết cầm và đọc theo kịch bản, với những chương trình mà mình nhận, Tôi sẽ luôn dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ thì lúc nói mới có trọng lượng, có niềm tin cho khán giả" - giải Én Bạc chia sẻ thêm.