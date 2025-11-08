MC từng dẫn Olympia là 'thủ khoa của các thủ khoa', con nhà toán học nổi tiếng

BTV Việt Khuê từng là người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 8 đến mùa thứ 13. Anh không chỉ được biết đến với lối dẫn dí dỏm, thông minh mà còn gây ấn tượng bởi học vấn “khủng”.

BTV Việt Khuê sinh năm 1983 tại Hà Nội. Anh là con trai của nhà Toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng - người được trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân. Với những đóng góp với ngành Toán học nước nhà, ông Nguyễn Hữu Việt Hưng là một trong hai cá nhân đầu tiên vinh dự nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu nhằm vinh danh những nhà khoa học có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

BTV Việt Khuê từng là người dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ mùa thứ 8 đến mùa thứ 13.

Tiếp nối truyền thống gia đình, Việt Khuê sớm bộc lộ năng khiếu và niềm say mê Toán học từ nhỏ. Những năm học phổ thông, anh là học sinh lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Năm 2002, Việt Khuê giành giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán, đồng thời được tuyển vào vòng chọn đội tuyển quốc gia tham dự Olympic quốc tế. Với thành tích xuất sắc, anh cũng được tuyển thẳng vào đại học và được miễn thi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo khi đó.

Thời đại học, Việt Khuê tốt nghiệp K6 Hệ Cử nhân Khoa học Tài năng - Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) với điểm số trung bình 9,45, trở thành thủ khoa của các thủ khoa các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

BTV Việt Khuê có học vấn ấn tượng, từng là thủ khoa của các thủ khoa các trường Đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006.

Đặc biệt, bảng điểm của anh được chia sẻ lại năm 2024 khiến cộng đồng mạng trầm trồ với tỷ lệ 95% điểm 9 và 10, trong đó gần như tuyệt đối 10 điểm ở các môn Toán học nâng cao như Giải tích hàm, Hình vi phân, Phương trình đạo hàm riêng, Quá trình ngẫu nhiên, Lý thuyết xấp xỉ.

Anh từng tâm sự bản thân được thành tích này không chỉ nhờ sự thông minh hay năng khiếu toán học, mà còn nhờ quá trình "tu luyện" vô cùng gian nan. Ngày nào cũng dành 10-12 tiếng cho toán, vào kỳ thi thì phải 14-16 tiếng mỗi ngày, sự học gần như không có ngày nghỉ.

"Không thành công nào mà tự nhiên có, tất cả đều phải rèn luyện chăm chỉ mà thành. Vì vậy bạn nào muốn học giỏi toán, muốn đạt điểm cao môn toán thì nhớ phải chăm chỉ, rèn luyện bản thân thật tốt nhé" , Việt Khuê chia sẻ với người hâm mộ trên trang cá nhân.

Dù từng có ý định theo đuổi nghiên cứu khoa học như cha, Việt Khuê lại rẽ hướng sang truyền hình – một lĩnh vực tưởng như xa lạ nhưng lại giúp anh tỏa sáng theo cách riêng.

Việt Khuê đang là BTV thể thao quen thuộc trên VTV.

BTV Việt Khuê từng kể lại cơ duyên đặc biệt đưa anh đến với nghề truyền hình. Năm 2006, khi đang hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp tại chương trình Cử nhân Khoa học Tài năng, anh vô tình đọc được thông báo tuyển chọn người hâm mộ tham gia bình luận World Cup.

Là người có niềm say mê bóng đá từ nhỏ, anh đăng ký tham gia chỉ với tâm thế thử sức và trải nghiệm. Không ngờ, phần thể hiện tự nhiên, thông minh của Việt Khuê gây ấn tượng mạnh với ban tổ chức. Anh trở thành một trong số ít khán giả được mời tham gia bình luận trực tiếp cùng các chuyên gia trong mùa World Cup 2006. Chính cơ hội bất ngờ ấy đã mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới trong sự nghiệp của anh.

Gia nhập VTV, anh nhanh chóng ghi dấu ấn với vai trò biên tập viên – bình luận viên thể thao, dẫn dắt các bản tin quen thuộc như 360 độ Thể thao, Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao, đồng thời là giọng bình luận quen thuộc trong những giải bóng đá lớn như Ngoại hạng Anh, Euro, World Cup, AFF Cup.

Với vốn kiến thức sâu rộng và phong thái trí tuệ, Việt Khuê được lựa chọn dẫn Đường lên đỉnh Olympia – chương trình gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam. Anh góp phần tạo nên dấu ấn riêng với cách dẫn vừa khoa học, vừa truyền cảm hứng.

Tổ ấm của BTV Việt Khuê.

Song song với công việc truyền hình, Việt Khuê vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê Toán học. Anh mở lớp dạy Toán cho học sinh, cả trực tuyến và trực tiếp, với mong muốn “gieo mầm yêu Toán cho thế hệ trẻ”.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Việt Khuê cũng có một mái ấm hạnh phúc với người vợ cùng nghề. Dù là người của công chúng, anh lựa chọn giữ sự kín đáo về đời sống cá nhân, hiếm khi chia sẻ với truyền thông.