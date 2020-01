MC Thành Trung và gia đình Cam Cam gợi ý món quà Tết hoàn hảo tặng người thân và bạn bè

Cuối năm, ai ai cũng bận rộn để hoàn thành công việc trước Tết, với mong muốn trong thời gian nghỉ lễ có thể yên tâm nghỉ ngơi, du xuân cùng gia đình, bạn bè. Cộng thêm việc phải mua sắm chuẩn bị đồ Tết cho gia đình, những món quà biếu Tết dành tặng cho người thân, bạn bè, càng khiến mọi người đau đầu.



Có lẽ bởi vậy mà livestream gợi ý quà Tết của gia đình Cam Cam và MC Thành Trung đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của người xem.

MC Thành Trung: Nhà chưa có bia và ô mai là... Tết chưa về

Thành Trung chia sẻ thời điểm cận Tết này là khoảng thời gian thú vị nhất đối với anh. Dù Tết bây giờ chỉ có mấy ngày, không kéo dài như hồi anh còn nhỏ, nhưng thời gian chuẩn bị cho Tết là háo hức và thú vị nhất Đây cũng là thời gian để anh nhìn lại những gì mình đã làm được, chưa làm được trong suốt một năm qua, những may mắn, những vấp ngã và những lần đứng lên.

Tết này gia đình MC, diễn viên Thành Trung đón thêm hai thành viên mới là hai em bé sinh đôi. Những ngày cuối năm, ngoài bận rộn chuẩn bị đồ cho gia đình, người thân, khối lượng công việc của anh cũng dày đặc. Tuy nhiên, với anh, Tết không thể thiếu ô mai và bia, nếu không có 2 món này, Tết chưa về với gia đình anh.

Mua hai thùng bia để dành nhâm nhi và tiếp đãi bạn bè, người thân Tết này, Thành Trung tâm sự, trong nhà anh lúc nào cũng trữ sẵn bia và đồ nhắm. Nhất là khi quy định về an toàn giao thông mới ban hành, nếu bắt buộc phải uống bên ngoài, anh khuyên mọi người không nên tiếc tiền để gọi xe, vừa an toàn cho bản thân, vừa an toàn cho những người tham gia giao thông khác, cũng là không vi phạm luật.

Quan điểm của Thành Trung là sử dụng taxi trong những ngày cần đi nhậu với bạn bè, bởi như vậy anh có thể uống thoải mái hơn, vui hơn với mọi người.

Thành Trung cũng hóm hỉnh chia sẻ thêm, việc đặt xe taxi hay nhờ người không uống bia rượu cầm lái còn giúp cho cuộc vui thêm trọn vẹn hơn, có thể uống thoải mái với bạn bè mà không lo lắng.

Gia đình Cam Cam: Bận rộn thế nào cũng cần chuẩn bị quà biếu ba mẹ

Trong buổi livestream hai vợ chồng Kiên Hoàng - Loan Hoàng bật mí gia đình đã chuẩn bị gần như đầy đủ đồ cho Tết này. Riêng hoa đào, gia đình Cam Cam đã sắm sửa từ đầu tháng Một dương lịch và dự định sẽ mua thêm một cành đào nữa trong những ngày sát Tết để có hoa mới chơi đến rằm.

Ngoài hoa, bánh kẹo, mứt Tết, Loan Hoàng còn mua thêm khá nhiều Bia Saigon trữ sẵn trong tủ lạnh bởi theo cô chia sẻ, cô rất thích nhâm nhi bia trong mỗi bữa ăn vì cảm thấy như vậy ăn ngon hơn. Cô cũng hay làm đồ nhắm để nhấm nháp cùng với bia khi ở nhà.

Vì Loan Hoàng rất thích uống bia nên Kiên Hoàng đã chiều vợ, mua cả hai phiên bản.

Mua Bia Saigon còn được bốc thăm trúng thưởng, Loan Hoàng tỏ ra hào hứng khi đã may mắn trúng chiếc ly sứ rồng.

Loan Hoàng bật mí cô có "tửu lượng" tốt hơn chồng và hay uống bia hơn chồng. Cô cũng chia sẻ thích Saigon Special hơn vì hương vị đặc trưng, uống êm hơn các dòng khác.

Loan Hoàng và Kiên Hoàng cũng không quên nhắc nhở mọi người tuân thủ quy định nồng độ cồn. Để tốt nhất thì các bạn khi đã uống rượu bia nên sử dụng taxi hoặc nhờ người không uống cầm lái. Bản thân Kiên Hoàng rất ủng hộ quy định này, anh cho rằng đó là quy định đúng, vì nó an toàn cho tất cả mọi người, nhất là trong mùa lễ Tết, liên hoan liên miên.

Bên cạnh những gợi ý về quà Tết, MC Thành Trung và gia đình Cam Cam còn tặng cho khán giả món quà cuối năm là cơ hội trúng thưởng những thùng Bia Saigon cùng với lời chúc năm mới hãy cùng nhau "Lên như rồng, gắn kết như Rồng". Dành tặng người thân những món quà trong năm mới là một nét văn hoá đẹp của người Việt, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, cũng thể hiện mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp, gắn kết hơn theo thời gian.