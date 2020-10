MC Long Vũ gây ấn tượng khi hát nhạc The Beatles và nói chuyện hài hước

Chiều tối ngày 9/10, ban tổ chức chuỗi chương trình In The Spotlight đã có buổi gặp gỡ báo giới để giới thiệu về đêm hòa nhạc The Beatles Symphony.

Theo chia sẻ của đại diện ban tổ chức thì mục đích của đêm hòa nhạc The Beatles Symphony là muốn giới thiệu tới khán giả kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng.

Buổi gặp gỡ báo giới và người hâm mộ The Beatles được diễn ra hoành tráng.

Và năm 2020 là một năm đầy sự kiện đối với người hâm mộ của The Beatles trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam - đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm ra đời của ban nhạc (1960-2020).

Chương trình The Beatles Symphony sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don’t let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love...

Tại buổi họp báo, ban tổ chức còn giới thiệu triển lãm "Love The Beatles" - trưng bày nhiều kỷ vật, đồ lưu niệm, máy thu gốc, các album đĩa than, đĩa EP, CD, sách báo và tạp chí về The Beatles … đến từ các nhà sưu tập cá nhân trên toàn quốc.

Nhạc sĩ Hồng Kiên tại một gian trưng bày các kỷ vật liên quan đến The Beatles.

Trong buổi gặp gỡ đặc biệt này, các fan hâm mộ Beatles cũng được thưởng thức nhiều tiết mục trình diễn những ca khúc bất hủ của Tứ quái, đến từ các nghệ sĩ nổi tiếng như Nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), band nhạc Desire với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Lê Quảng Hà, Nguyễn Hoàng Phương, Lê Ngọc Sơn...

Đặc biệt là nhóm Desire với sự có mặt của 2 MC nổi tiếng VTV là Long Vũ và Anh Tuấn.

Long Vũ không chỉ khiến nhiều người bất ngờ bởi khả năng đàn hát mà còn ở cách nói chuyện hài hước khiến khán phòng không dừng được tiếng cười như: "Chúng tôi anh em nghiệp dư thôi nhưng được cái nhiệt tình" hay "Bài này nó ngắn chúng ta nghe đỡ mệt"...

Nhóm nhạc Desire.

Long Vũ nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi cách giao lưu hài hước.

Cuối chương trình các nghệ sĩ đã cùng ký tên vào một bức thư để gửi gắm những tâm huyết và tình cảm của mình tới ông Paul McCartney, với lời mời ông tới Việt Nam tham dự chương trình The Beatles Symphony vào dịp tháng 12 sắp tới.

The Beatles Symphony sẽ diễn ra trong 2 đêm là mùng 5 và 6 tháng 12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình sẽ có sự tham gia của loạt ca sĩ tên tuổi như: Uyên Linh, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng, Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông.



Ngoài khán giả được xem trực tiếp show diễn, người ái mộ The Beatles trên toàn thế giới có thể theo dõi chương trình phát sóng livestream trên nền tảng VLive - ứng dụng giải trí trực tuyến làm nên concert online thực tế ảo cho nhiều nghệ sĩ đình đám như BTS, TVXQ, Super Junior, SuperM, NCT, Twice... các concert Việt – Hàn -V Heartbeat diễn ra vào mỗi tối thứ 6 hàng tháng.