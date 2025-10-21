Máy bay vận tải A400M Atlas có thêm hợp đồng quan trọng

Quyết định nói trên sẽ tăng tổng số máy bay loại này trong Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp lên 41 chiếc vào năm 2029.

Thông báo về việc tăng cường đội bay vận tải được đưa ra tại triển lãm hàng không Le Bourget 2025, nơi Pháp đã ký một thỏa thuận với Airbus và Tổ chức Vũ khí Chung (OCCAr), trong đó quy định về việc mở rộng đơn đặt hàng và đặt mục tiêu giao hàng vào năm 2029.

Thỏa thuận này có thể thực hiện sau khi tham vấn với Tây Ban Nha, quốc gia cũng quyết định tăng thêm 3 máy bay nữa cho phi đội A400M.

Một số máy bay mới dự kiến sẽ được chuyển giao cho Không đoàn Không quân Hỗn hợp số 56 "Vaucluse" (GAM-56), trực thuộc Cục Tình báo Đối ngoại Pháp (DGSE). Tại đây, chúng sẽ thay thế những chiếc C-130 Hercules đã lỗi thời của Mỹ.

Những chiếc A400M này sẽ không phải là máy bay vận tải thông thường mà là phiên bản cải tiến cho các hoạt động đặc biệt, được trang bị hệ thống quang điện tử L3Harris MX-20 EO/IR có độ phân giải cao với thiết bị chỉ thị mục tiêu bằng laser, theo dõi tự động và truyền video qua vệ tinh theo thời gian thực.

A400M Atlas có khả năng thực hiện đa dạng nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt.

Airbus A400M "Atlas" là máy bay vận tải quân sự thế hệ mới do Airbus Defence and Space - một bộ phận của Airbus châu Âu phát triển, được thiết kế để thay thế những chiếc C-160 Transall và C-130 Hercules cũ, đồng thời chiếm vị trí trung gian giữa chúng và vận tải cơ hạng nặng C-17 Globemaster III.

Chương trình A400M được khởi động vào năm 2003 bởi 6 quốc gia: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ. Quá trình phát triển được điều phối bởi Airbus Defence and Space, với việc lắp ráp cuối cùng diễn ra tại nhà máy ở Seville, Tây Ban Nha.

Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào năm 2009 và máy bay bắt đầu được giao cho lực lượng vũ trang vào năm 2013. Ngày nay, A400M đang được sử dụng hoặc đặt hàng từ bởi Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thổ Nhĩ Kỳ, Bỉ, Luxembourg và Malaysia - trong đó quốc gia Đông Nam Á trở thành nước đầu tiên sử dụng máy bay này ngoài châu Âu.

Trước đó có thông tin cho biết Airbus đang cải tiến máy bay vận tải quân sự A400M để trở thành phương tiện phóng máy bay không người lái trên không.