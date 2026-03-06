Máy bay ngày tận thế E-6B Mercury đến chiến sự báo trước đòn tấn công hủy diệt?

Thông tin này được trang Bankingnews đăng tải, trích dẫn nguồn tin từ các nhà phân tích OSINT chuyên theo dõi hoạt động của máy bay quân sự.

Chiếc E-6B Mercury này thực hiện các chức năng điều khiển và cung cấp thông tin liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Nó được trang bị hệ thống truyền mã phóng cho tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân.

Nhờ hệ thống liên lạc đặc biệt, máy bay E-6B Mercury có thể điều khiển lực lượng hạt nhân ngay cả khi cơ sở hạ tầng mặt đất của bộ chỉ huy đã bị phá hủy hoàn toàn.

E-6B Mercury được xem là máy bay nguy hiểm nhất thế giới dù không mang vũ khí.

Thông tin về hoạt động của loại máy bay chuyên dụng này khi nó hướng tới Trung Đông đã gây ra mối quan ngại cực kỳ sâu sắc từ cộng đồng quốc tế.

Trong kịch bản leo thang hạt nhân, máy bay E-6B Mercury đảm bảo Quân đội Mỹ có thể nhận được mệnh lệnh xác nhận phóng tên lửa hạt nhân từ tàu ngầm, bệ phóng mặt đất và máy bay ném bom.

Hải quân Mỹ đã nhận được chiếc máy bay E-6B Mercury nâng cấp đầu tiên từ tập đoàn Northrop Grumman vào đầu tháng 6/2023. Việc hiện đại hóa nhằm mục đích cải thiện các thiết bị bên trong và hệ thống liên lạc của phi cơ.

Hiện vẫn chưa rõ máy bay ngày tận thế của Mỹ sẽ đóng vai trò gì trong chiến dịch quân sự chung giữa nước này và Israel nhằm chống lại Iran. Tuy nhiên, không thể loại trừ khả năng sẽ có đòn tấn công mang tính hủy diệt trong những ngày tới.

Trước đó, truyền thông đưa tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Iran kéo dài ít nhất 100 ngày, và có thể đến tận tháng 9/2026 mới hoàn tất.

Thực tế trên cho thấy mức độ cực kỳ nghiêm trọng và quy mô đặc biệt lớn của các hành động quân sự đã được lên kế hoạch trong khu vực Trung Đông.