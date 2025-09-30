Một máy bay vận tải hạng nặng An-124 Ruslan của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã khởi hành từ Irkutsk đến Iran.

Chiếc phi cơ này do Phi đội 224 vận hành, và tuyến đường nói trên được cho là liên quan đến hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Moskva và Tehran.

Chiếc máy bay cất cánh từ Nhà máy Hàng không Irkutsk, nơi sản xuất tiêm kích đa năng Su-30 và máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130.

Chuyến bay quá cảnh được ghi nhận vào ngày 27 tháng 9; chiếc An-124 đã tắt bộ phát đáp trước khi vào không phận Iran, khiến việc xác định chính xác điểm đến không được thực hiện.

Một ngày trước đó, vào ngày 28 tháng 9, một máy bay chiến đấu MiG-29 hiện đại đã được phát hiện trên bầu trời thủ đô Tehran của Iran. Đoạn phim ghi lại chuyến bay được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy tiêm kích đang di chuyển trên bầu trời thành phố.

Theo các nguồn tin, đợt chuyển giao này từ Nga là một phần của chương trình khẩn cấp nhằm khôi phục khả năng chiến đấu của không quân Iran sau cuộc xung đột hồi tháng 6 với Israel, vốn đã phá hủy các hệ thống phòng không quan trọng.

Nga đã giao thêm máy bay chiến đấu và vũ khí cho Iran?

Chưa dừng lại đây, theo các nguồn tin hàng không, trích dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay, một chiếc Il-76 của Quân đội Nga đã hạ cánh xuống Sân bay Mehrabad ở Tehran.

Theo báo cáo sơ bộ, máy bay thuộc Trung đoàn Hàng không Vận tải Quân sự 566 của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, khởi hành từ Irkutsk và bay qua không phận của một số quốc gia.

Chiếc máy bay, có khả năng chở tới 50 tấn hàng hóa, bao gồm cả thiết bị hạng nặng, đã hạ cánh xuống thủ đô Iran ngay sau nửa đêm giờ địa phương. Mục đích của chuyến bay chưa được công bố chính thức, nhưng hành động như vậy thường liên quan đến việc giao thiết bị quân sự hoặc phụ tùng thay thế.