Máy bay Nga hoạt động 12 phút trong không phận thành viên NATO, F-35 ra chặn, NATO họp khẩn

Tiêu điểm

Máy bay quân sự Nga đã vi phạm không phận Estonia vào thứ Sáu, phớt lờ tín hiệu từ các máy bay phản lực thuộc Phái bộ Kiểm soát Không phận Baltic của NATO, một quan chức quân sự cấp cao của Estonia xác nhận.

Vụ xâm nhập kéo dài 12 phút diễn ra sau khi khoảng 20 máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Ba Lan vào ngày 10/9.

The Wall Street Journal, các máy bay chiến đấu MIG-31 của Nga đã xâm nhập không phận Estonia trong khoảng thời gian từ 9 giờ 58 đến 10 giờ 10 sáng giờ địa phương hôm thứ Sáu tại khu vực Vaindloo, một hòn đảo nhỏ nằm trong Vịnh Phần Lan trên Biển Baltic. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết đây là lần thứ 4 Nga xâm phạm không phận trong năm nay.

Máy bay NATO đã chặn máy bay chiến đấu Nga trên không phận Estonia. Các máy bay NATO được điều động để chặn máy bay chiến đấu của Nga là những chiếc F-35 của Ý đồn trú tại Estonia.

Các bên nói gì

Các quan chức Estonia dẫn hình ảnh từ vệ tinh và cho rằng sự việc này có thể là một chiến thuật nhằm chuyển hướng nguồn lực của phương Tây khỏi Ukraine.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các máy bay phản lực đang thực hiện chuyến bay thường lệ giữa vùng Karelia của Nga, giáp với Phần Lan, đến Kaliningrad trên Biển Baltic. Tuyên bố cho biết các máy bay này đã bay qua vùng biển trung lập của Biển Baltic và không xâm phạm không phận Estonia.

Bối cảnh

Estonia, một trong những thành viên nhỏ nhất và nằm ở cực đông của liên minh, đã chứng kiến một số vụ vi phạm không phận trong năm nay.

Estonia là một trong những nức có lập trường cứng rắn nhất đối với Nga và đầu năm nay đã thảo luận về khả năng đánh chìm tàu Nga nếu các tàu này đe dọa làm hỏng cơ sở hạ tầng của Estonia.

Dự báo

Estonia đã viện dẫn Điều 4 trong quy định của NATO, kêu gọi tham vấn chính thức với các thành viên của liên minh

Việc kêu gọi tham vấn về Điều 4 là rất hiếm kể từ khi NATO được thành lập vào năm 1949. Cho đến khi Estonia yêu cầu, các cuộc thảo luận theo Điều 4 mới chỉ được tổ chức 8 lần.

Việc viện dẫn Điều 4 không đòi hỏi phản hồi từ các thành viên mà chỉ tạo khuôn khổ để thảo luận về lập trường của Nga trong những tuần gần đây. Ba Lan đã kêu gọi các cuộc tham vấn tương tự vào tuần trước sau khi nước này cho biết 19 máy bay không người lái của Nga đã vượt biên giới vào không phận và bị radar và máy bay chiến đấu của NATO phát hiện. Một số tự hạ cánh, số khác bị bắn hạ.