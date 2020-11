Mâu thuẫn trong việc ly hôn, chồng dùng súng kíp bắn vợ

Tối 5/11, Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, cơ quan công an vừa điều tra khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra tại xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình, bắt đối tượng gây án là Đặng Tòn Ghển (SN 1990, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) về hành vi Giết người.

Theo đó, vào tối 2/11, chị Triệu Mùi Viện (SN 1991, trú tại xóm Bình An, xã Triệu Nguyên, huyện Nguyên Bình) bị bắn vào lưng bằng súng tự chế (súng kíp) tại nhà riêng.

Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện Nguyên Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng gây án là Đặng Tòn Ghển - là chồng cũ của chị Viện.

Tại công an, Ghển khai do trước đó có mâu thuẫn với chị Viện trong việc ly hôn nên đã dùng súng kíp bắn vợ cũ rồi bỏ trốn.