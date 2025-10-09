Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Alaska ngày 15/8. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Trump đã gặp nhau hôm 15/8 trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều ca ngợi cuộc gặp là mang tính xây dựng. Nhà Trắng tuyên bố đã có "ánh sáng cuối đường hầm và cơ hội cho hòa bình lâu dài".

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ryabkov ngày 8/10 cáo buộc các cường quốc châu Âu thúc đẩy Ukraine quay lưng với các nỗ lực đàm phán.

“Thật không may, chúng ta phải thừa nhận rằng động lực mạnh mẽ sau cuộc gặp ở Alaska đã cạn kiệt”, ông Ryabkov nói. “Đây là kết quả của các hoạt động phá hoại”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng cho biết, sự xuất hiện của tên lửa Tomahawk (Mỹ) ở Ukraine sẽ đồng nghĩa với một sự thay đổi mạnh mẽ.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói rằng ông muốn biết Ukraine dự định làm gì với tên lửa Tomahawk trước khi đồng ý cung cấp chúng cho Ukraine vì ông không muốn leo thang xung đột.

Thời gian gần đây, ông Trump đã tỏ ra thất vọng với Nga vì không nhanh chóng tìm kiếm giải pháp hòa bình.

Tuy nhiên, Mátxcơva tuyên bố vẫn để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 7/10 cho biết, Mátxcơva hy vọng ông Trump sẽ duy trì "ý chí chính trị về việc tìm ra giải pháp cho Ukraine hướng tới các cuộc đàm phán hòa bình".

Tuần trước, ông Peskov cũng tuyên bố, Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng và mong muốn đón tiếp ông Trump tại Mátxcơva theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.