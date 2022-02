'Mắt thần' của CSGT phát hiện hàng trăm lượt xe vi phạm mỗi ngày nghỉ Tết trên cao tốc

Ngày 3/2, đại diện Cục CSGT- Bộ Công an cho biết, để bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 1) đã bố trí lực lượng liên tục ứng trực, tuần tra khép kín thời gian trên tuyến.



Không chỉ tuần tra kiểm soát trực tiếp trên tuyến, đơn vị còn túc trực 24/24h trên hệ thống 110 camera giám sát.



Riêng tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai dài đến hơn 260km, đi qua địa bàn 5 tỉnh, thành phố, Đội 1 mỗi ngày Tết phát hiện có hơn 200 lượt xe vi phạm được hệ thống camera giám sát.

Các lỗi phổ biến mà các tài xế mắc phải trong dịp Tết là điều khiển xe quá tốc độ, dừng đỗ xe sai quy định… Cá biệt có trường hợp phương tiện vi phạm nhiều lần với cùng một lỗi.

TTKS lưu động trên tuyến. Ảnh: Cục CSGT

Theo ghi nhận, trong những ngày Tết, nhưng lực lượng CSGT Đội 1 vẫn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên tuyến tại Trạm thu phí và tăng cường tuần tra lưu động để tuyên truyền nhắc nhở các trường hợp vi phạm…



Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ, Phó đội trưởng Đội 1 thông tin, tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến hết ngày 1/2 (mùng 1 Tết) lượng phương tiện lưu thông trên tuyến ổn định, không xảy ra tai nạn giao thông.

"Đội 1 đã bố trí tối đa lực lượng, tuần tra kiểm soát cơ động, khép kín tuyến cao tốc để đảm bảo cho người dân lưu thông được thông suốt, an toàn", Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ cho biết.

Tổ công tác trực xuyên Tết cùng hệ thống camera giám sát. Ảnh: Cục CSGT

Danh sách hàng trăm lượt vi phạm bị phát hiện mỗi ngày. Ảnh: Cục CSGT

Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ chia sẻ thêm, nhiều tài xế có tâm lý chủ quan, cố tình vi phạm khi thấy vắng bóng lực lượng Cảnh sát giao thông trên đường. Hệ thống giám sát này đã khắc phục được tình trạng trên, đem lại hiệu quả trong công tác ngăn chặn, hạn chế vi phạm, phòng ngừa tai nạn giao thông.



"Hệ thống giám sát không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết nên không chỉ phát huy hiệu quả trong công tác xử lý vi phạm mà còn góp phần giám sát, giúp lực lượng Cảnh sát giao thông nắm bắt các tình huống phát sinh trên tuyến", Thiếu tá Trịnh Trung Sỹ thông tin.

