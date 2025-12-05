Mặt sân ở SEA Games như “mặt ruộng”, quan chức phải... lấy giẻ để lau nước

“Đông Nam Á bàng hoàng khi chứng kiến hình ảnh sân bóng chày xuống cấp trước SEA Games 2025”, đây là tiêu đề được trang Thairath vừa đăng tải vào trưa 5/12.

“Người dân ở Đông Nam Á đã vô cùng sửng sốt khi các quan chức phải dùng vải để lau nước trên mặt đất tại sân vận động bóng chày sẽ được sử dụng cho SEA Games 2025, nơi Thái Lan đăng cai tổ chức.

Những tranh cãi về việc đăng cai SEA Games 2025, mà Thái Lan đang là chủ nhà, lại tiếp tục. Gần đây, một số nguồn đã đăng tải tình trạng của sân vận động được sử dụng cho các trận đấu bóng chày tại Sân vận động kỷ niệm 60 năm ngày sinh của Nữ hoàng Sirikit, Pathum Thani. Nó đang ở trong tình trạng xuống cấp đến mức thật đáng kinh ngạc khi giải đấu vẫn có thể được tổ chức tại đây” – trang Thairath viết.

Quan chức phải dùng giẻ để lau nước trên mặt sân.

Sân tổ chức bóng chày bị chê là xuống cấp nghiêm trọng.

Những hình ảnh gây tranh cãi về công tác tổ chức SEA Games.

Nước đọng ở khu vực sân vận động.

Có thể thấy, dù chưa chính thức khai mạc SEA Games nhưng ban tổ chức đã vấp phải khá nhiều chỉ trích về công tác tổ chức. Trước đó, một số sự cố đã xảy ra khiến truyền thông phải ngán ngẩm.

Có thể kể tới như sự cố U22 Việt Nam và U22 Lào phải “hát chay” trong lễ Quốc ca trước thềm trận mở màn môn bóng đá nam, hay sự cố đèn chiếu sáng ở sân Rajamangala bị hỏng trước 2 trận mở màn vào ngày 3/12, khiến ban tổ chức phải cấp tốc tới sân Nakhon Ratchasima mượn tạm đèn để “chống cháy”.

Ban tổ chức cũng để xảy ra sự cố nhầm Quốc kỳ Thái Lan thành Quốc kỳ Việt Nam, nhầm Quốc kỳ Indonesia thành Quốc kỳ Lào khi công bố lịch thi đấu môn bóng đá nữ. Trong khi đó, trang facebook chính thức của SEA Games 33 cũng vấp phải sự chỉ trích từ người hâm mộ nước chủ nhà khi đăng tải một số hình ảnh bị cho là thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức.