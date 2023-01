Mặt hàng duy nhất có kim ngạch xuất khẩu gần 60 tỷ USD trong năm 2022

Trong tháng 12/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 58,82 tỷ USD, tăng 2,7% so với tháng trước và giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập khẩu tăng 8,4%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,66 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,63 tỷ USD, tăng 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 22,03 tỷ USD, tăng 1,9%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng Mười Hai giảm 14%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 22,4%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) giảm 10,6%.

Tính chung cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 371,85 tỷ USD, tăng 10,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 95,09 tỷ USD, tăng 6,5%, chiếm 25,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 276,76 tỷ USD, tăng 12,1%, chiếm 74,4%.

Trong năm 2022 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 08 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,1%).

Bên cạnh đó, những mặt hàng có giá trị xuất khẩu đạt trên 50 tỷ USD trong năm 2022 gồm có: Điện thoại và linh kiện (59,3 tỷ USD); Điện tử, máy tính và linh kiện (55,24 tỷ USD). Theo đó, chỉ điện thoại và linh kiện mà mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu đạt gần 60 tỷ USD trong năm 2022

5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2022. Nguồn: TCTK.

Xét về nhập khẩu hàng hóa, Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12/2022 ước đạt 29,16 tỷ USD, tăng 3,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,36 tỷ USD, tăng 2,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 18,8 tỷ USD, tăng 3,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 12 giảm 8,1%, trong đó khu vực kinh tế trong nước giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 11,1%.

Tính chung cả năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 360,65 tỷ USD, tăng 8,4% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 125,79 tỷ USD, tăng 10%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 234,86 tỷ USD, tăng 7,5%.

Trong năm 2022 có 46 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 93,3% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 06 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 52,1%).