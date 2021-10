Ông chủ Facebook xin lỗi về sự cố sập trên toàn cầu, "bay" ngay 6 tỷ đô trong 1 đêm

Sáng nay 5/10, ông chủ của Facebook - tỷ phú Mark Zuckerberg đã có bài đăng mới sau sự cố mạng lưới dịch vụ của Facebook, gồm cả Instagram, WhatsApp và Messenger đã ngừng hoạt động trong hơn 6 tiếng.

Theo đó, trên trang cá nhân, ông Mark Zuckerberg viết: "Facebook, Instagram, Whatsapp và tin nhắn Facebook hiện đã được phục hồi trở lại. Xin lỗi vì sự gián đoạn này. Tôi biết các bạn cần những ứng dụng của chúng tôi để liên lạc với những người mà bạn quan tâm".

Chỉ sau 2 giờ đăng tải, bài viết của ông chủ Facebook đã nhận được hơn 1 triệu lượt like và hàng trăm nghìn lượt bình luận. Hầu hết, người dùng mạng đều để lại bình luận thông cảm với vị tỷ phú.

Mark Zuckerberg đăng bài xin lỗi sau sự cố Facebook sập toàn cầu.

Được biết, sau sự cố gián đoạn này cổ phiếu Facebook chứng kiến mức sụt giảm nghiêm trọng. Thông tin trên VTC New, tính đến 13h ngày 4/10 (giờ Mỹ), tức 0h 5/10 (giờ Việt Nam), cổ phiếu của Facebook trên sàn Nasdaq giảm 5,3% giá trị so với đầu ngày, về mốc 324,87 USD/cổ phiếu.

Giá trị vốn hóa của công ty đang về mức 916,2 tỷ USD. Trên các sàn S&P 500 và Nasdaq Composite Index, giá cổ phiếu của Facebook cũng giảm từ 1,7 - 2,61%. Sự trượt giá cổ phiếu này đã khiến tài sản của Zuckerberg giảm xuống còn 121,6 tỷ USD, đưa ông chủ Facebook xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng tỷ phú của Bloomberg.

Trước đó, khoảng 22h tối 4/10, nhiều dịch vụ của Facebook bao gồm Facebook, Facebook Messenger, Instagram và WhatsApp đang đồng loạt gặp vấn đề, người dùng không thể truy cập.

Khi truy cập trên máy tính, trình duyệt báo lỗi "This site can't be reached" hoặc "5xx Server Error", trong khi vào bằng ứng dụng di động sẽ không thể cập nhật nội dung mới. Ngay sau đó, từ khoá #facebookdown (Facebook sập) đang trở thành từ khoá "hot" trên mạng xã hội đối thủ là Twitter.

Chỉ vài phút sau sự cố, hàng trăm ngàn người dùng cho biết họ đang gặp vấn đề truy cập Facebook thông qua website DownDetector. Sau hơn 6 tiếng sập toàn cầu, Facebook đã hoạt động trở lại. Được biết, các sự cố trên diện rộng đối với Facebook hiếm khi xảy ra và thường được khắc phục sớm. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân của sự cố là gì.