Mạo danh tướng quân đội lừa đảo, chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng

Dự kiến ngày 18/1, TAND Hà Nội mở phiên xử Hoa Hữu Long (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH phát triển Long Nhật) và vợ là Cao Thị Kim Loan (51 tuổi, Chủ tịch Công ty cổ phần dược phẩm Nhật Mỹ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trong vụ án này còn 12 bị cáo khác cùng hầu tòa với cáo buộc đồng phạm với vợ chồng ông Long. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày do Thẩm phán Trương Việt Toàn làm chủ tọa.

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Hoa Hữu Long nói với nhiều người rằng Bộ Quốc phòng có chủ trương cổ phần hóa một số đơn vị trực thuộc và thành lập Tập đoàn Đông Dương, lấy phiên hiệu S10.

Với mục đích lừa đảo, Long tự giới thiệu là thiếu tướng quân đội và giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Đông Dương. Bị can loan tin tập đoàn cần tuyển nhân sự, nhưng người xin việc phải nộp tiền đi học các lớp bồi dưỡng về chính trị.

Long còn hứa hẹn người trúng tuyển sẽ có cấp bậc, chức vụ trong quân đội. Trong số những người đến gặp Long để xin việc vào Tập đoàn Đông Dương, anh Đ. A. T. (ở quận Hà Đông, Hà Nội) đã tin tưởng và nộp hơn 100 triệu đồng cho Cao Thị Kim Loan.

Sau hơn một năm đưa tiền nhưng không được nhận vào làm việc, anh T. tìm hiểu và biết Tập đoàn Đông Dương là doanh nghiệp không có thật. Ngày 5/4/2018, anh T. gửi đơn tố cáo vợ chồng Hoa Hữu Long đến công an.

Theo VKSND, từ năm 2015 đến gần cuối năm 2017, Long và đồng phạm đã tiếp nhận hồ sơ xin việc của 950 người, thu của các nạn nhân tổng số tiền hơn 83 tỷ.

Ngoài vụ án trên, Hoa Hữu Long và vợ còn bị cáo buộc lừa anh M. P. H. (ở Hà Nội) góp vốn thực hiện dự án kinh tế, chiếm đoạt của người này 16 tỷ đồng.

Qua 2 vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định cả nhóm bị can đã chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, bị can Hoa Hữu Long giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo Cao Thị Kim Loan và các bị can thu tiền, tiếp nhận hồ sơ của 950 người xin việc nhưng không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt tiền. Trước khi bị VKSND truy tố, bị can Long cùng vợ đã khắc phục hậu quả hơn 4 tỷ đồng .