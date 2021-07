Mạnh Trường và Phương Oanh khiến khán giả "bội thực" cảnh hôn

Chuyển thể kịch bản từ tác phẩm Hàn Quốc "My Only One", bộ phim "Hương vị tình thân" (đạo diễn Nguyễn Danh Dũng) đang là một trong những phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại.

Nội dung phim xoay quanh hành trình tìm về nguồn cội của Phương Nam (Phương Oanh) - một cô gái trẻ cá tính với bao ước mơ phía trước, đang yên ấm trong gia đình với bố mẹ và em gái thì bất ngờ phát hiện ra sự thật mình chỉ là con nuôi. Từ thời điểm đó, mọi biến cố đổ lên đầu cô.



Một trong những điểm nhấn lớn nhất của bộ phim chính là câu chuyện tình yêu của Hoàng Long (Mạnh Trường) và Phương Nam (Phương Oanh).

Sau khi chính thức yêu, cặp đôi liên tiếp dành cho nhau những cử chỉ và hành động lãng mạn. Đặc biệt những cảnh khoá môi mùi mẫn xuất hiện với mức độ dày đặc trong các tập phim gần đây.

Những cảnh hôn của Phương Oanh và Mạnh Trường tràn ngập màn ảnh

Những cảnh quay ngọt ngào lãng mạn đó khiến một số fan tỏ ra thích thú nhưng không ít ý kiến cho rằng phim đã quá lạm dụng cảnh hôn, tạo cảm giác "bội thực" không cần thiết. Thậm chí xem cảnh hôn nhiều quá dẫn đến nhàm chán, nhạt nhẽo.

"Hôn nhiều nhưng không tình như đôi Minh Linh. Như trẻ con mới biết yêu. Bạ đâu hôn đấy. Kia cả 60 tập có 4 lần chạm môi, nhưng lần nào chạm là tình tứ lần ấy, làm người xem cũng phải rung rinh, tình yêu của người trưởng thành nó khác hẳn, đây không thấy có cảm xúc gì?", một khán giả bình luận.



"Hôn nhiều quá", "Xem tập hôm qua mà "bội thực" mắt luôn", "Long hôn Nam hơi nhiều. Có nhiều cách bày tỏ tình yêu chứ không nhất thiết phải thế. Nhàm", "Thay vì hôn liên tiếp thế thì chỉ một nụ hôn ấm áp thôi có khi lại ý nghĩa", "Động cái là lao vào hôn chùn chụt, chán"... là một số bình luận khác của dân mạng.