Mạnh tay chi tiền cho thiết kế, The Global City chỉ định Foster+Partners tư vấn kiến trúc

The Global City là dự án đầu tiên của "ông lớn" Masterise Homes hợp tác với Foster+Partners để phát triển mô hình đại đô thị. Dự án có quy mô 117,4 hecta, tọa lạc tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức và được định hướng trở thành một khu đô thị theo tiêu chuẩn quốc tế, một thành phố toàn cầu.



Với hơn 50 năm kinh nghiệm cùng nhiều dự án đã trở thành biểu tượng như tòa tháp Hearst Tower tại New York, tòa tháp "The Gherkin" tại London và sân bay quốc tế Hong Kong, Foster+Partners được kì vọng sẽ đưa The Global City trở thành một biểu tượng mới của khu vực Đông Nam Á.

The Global City được thiết kế và phát triển theo xu hướng "New Urbanism - Chủ Nghĩa Đại Đô Thị mới" và được quy hoạch để trở thành đô thị phức hợp hiện đại, với đầy đủ tiện ích toàn diện của một trung tâm thành phố trong tương lai.

Chia sẻ về lần hợp tác này, ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes cho biết sự tương đồng trong tầm nhìn và định hướng giữa Masterise Homes - đơn vị phát triển bất động sản cam kết kiến tạo các dự án biểu tưởng được công nhận trên toàn thế giới, xây dựng các cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại và thúc đẩy sự bền vững, và Foster+Partners đã kết nối hai đơn vị này với nhau.

"The Global City là dự án khẳng định tầm nhìn của nhà phát triển bất động sản quốc tế - Masterise Homes trong việc tiên phong mang các chuẩn mực bất động sản toàn cầu đến Việt Nam." – Ông Youssef Akila chia sẻ.

Được biết, dự án The Global City trước đây được biết đến tên gọi Sài Gòn Bình An, đã chính thức về tay đơn vị phát triển mới là Masterise Homes vào tháng 01 năm 2022. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành trong 48 tháng.

https://soha.vn/manh-tay-chi-tien-cho-thiet-ke-the-global-city-chi-dinh-fosterpartners-tu-van-kien-truc-20220223155840163.htm