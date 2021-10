Manh mối mới về nguồn gốc COVID ở Vũ Hán: Báo TQ chỉ thẳng thời gian, địa điểm lẫn tên tuổi "thủ phạm"

New Observer, một ấn phẩm do nhà nước Trung Quốc quản lý, nêu trong báo cáo hồi giữa tuần rằng vào tháng 11/2019, một lô hàng tôm hùm đông lạnh từ bang Maine, Mỹ đã được chuyển đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, "và không lâu sau đó thì một số người làm việc ở chợ hải sản Hoa Nam đã bị ốm nặng do căn bệnh phổi kỳ lạ".



Bài báo cho rằng chuyến hàng từ Maine chính là "hộp Pandora" làm lây lan virus corona mới (SARS-Cov-2), khiến dịch Covid-19 bùng lên tại Trung Quốc, mà Vũ Hán chính là điểm nóng đầu tiên. Đến cuối tháng 1/2020, thành phố này đã phải ban hành lệnh phong tỏa, kéo dài trong 76 ngày.

Thông tin chi tiết được đăng tải vào giữa tháng 9 trên trang Rednet.cn của Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Hồ Nam, Trung Quốc, cho biết chuyến hàng từ Maine chở 55 hộp tôm hùm ướp lạnh nặng khoảng 823.4kg đã đến sân bay Phố Đông, thành phố Thượng Hải, vào ngày 11/11/2019 trên chuyến bay của hãng China Eastern Airlines.

Lô hàng sau đó được phân phối đến 26 khách hàng trên khắp Trung Quốc, và một trong số đó là chủ gian hàng tại chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán.

Báo cáo của Rednet cũng chia sẻ một số đồ họa thể hiện mối liên hệ của gian hàng nói trên với cụm lây nhiễm Covid-19 tập trung trong khu chợ Hoa Nam, đồng thời trích dẫn các thông tin được cho là từ báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong chuyến làm việc tại Trung Quốc: "Nghiên cứu cho thấy virus corona mới có thể sống sót thời gian dài trong các điều kiện của thực phẩm đông lạnh, đóng gói, và các sản phẩm dây chuyền lạnh."

Báo cáo liên hệ nguồn gốc Covid-19 với một "công ty X" được đặt ở hạt York, bang Maine.

Trang SeafoodSource chuyên cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghiệp hải sản chỉ ra, thông tin trong báo cáo của Rednet nói trụ sở của công ty này "giống với" cơ sở của hãng xuất khẩu tôm hùm Maine Coast Shellfish tại hạt York.

Rednet cũng khẳng định "công ty X" được thành lập vào năm 2001 - cùng năm mà Maine Coast Shellfish được thành lập.

"Lô hàng tôm hùm đưa vào Trung Quốc được công ty đánh bắt từ ngày 20/10 đến ngày 5/11/2019 tại vùng biển FAO21 của Đại Tây Dương," báo cáo nêu.

SeafoodSource dẫn lời chủ tịch Tom Adams của Maine Coast, cho biết ông không liên hệ với truyền thông Trung Quốc và "hoàn toàn không hiểu" ý do công ty của mình bị nêu tên. Ông nhấn mạnh công ty "không nghe được bất kỳ quan ngại nào từ các khách hàng Trung Quốc và điều này không ảnh hưởng đến công việc hiện nay của chúng tôi".

WHO, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), cùng nhiều cơ quan và tổ chức cho rằng không có mối liên quan giữa hải sản, hải sản đóng gói với Covid-19 - theo Viện Ngư nghiệp Quốc gia NFI, tổ chức đại diện cho ngành hải sản tại Mỹ.

"Nói đơn giản là mọi người không thể mắc Covid-19 vì ăn hải sản," thông cáo của NFI nêu.