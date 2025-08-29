Mạng xã hội bức xúc trước clip khách lưu trú dùng ấm đun nước trong khách sạn nấu lẩu

Mới đây, cộng đồng mạng Malaysia xôn xao trước đoạn video ghi lại cảnh một nhóm người sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn để nấu lẩu, bao gồm cả thịt lợn. Địa điểm của khách sạn không được tiết lộ, nhiều người cho rằng sự việc có thể đã xảy ra bên ngoài Malaysia. Ngay sau khi đoạn video được lan truyền, người sáng tạo nội dung và influencer người Malaysia, Mekyun, đã bày tỏ sự phẫn nộ của mình trên Instagram. Cô cho rằng hành động này là "mất vệ sinh và vô trách nhiệm".

Mekyun nhấn mạnh: "Nếu không thể giữ vệ sinh, ít nhất hãy tôn trọng người khác." Cô cũng chỉ ra rằng ấm đun nước trong khách sạn chỉ được sử dụng để đun nước sôi. Việc nấu thịt lợn trong ấm sẽ khiến những vị khách theo đạo Hồi - vốn rất phổ biến tại Malaysia không thể sử dụng được nữa.

Mekyun đặt câu hỏi: "Dầu mỡ sẽ bám lại, vi khuẩn sẽ còn sót trong ấm. Vậy những vị khách khác, đặc biệt là các bạn Hồi giáo, sẽ dùng ấm để pha đồ uống như thế nào?". Cô khẳng định: "Đây là một sự xúc phạm khiến người khác cảm thấy không an toàn."

Mekyun cũng kêu gọi mọi người cần tôn trọng những người theo đạo Hồi, những người không được phép sử dụng bất kỳ vật dụng nào đã tiếp xúc với thịt lợn. Là một người gốc Hoa, cô cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến hành vi này. Mekyun thẳng thắn: "Thịt lợn là Haram (cấm kỵ) đối với người Hồi giáo. Là một người gốc Trung Quốc, tôi thấy xấu hổ khi chứng kiến điều này. Xin đừng bao giờ làm như vậy, nó thật kinh tởm và thô lỗ." Cuối bài đăng, Mekyun nhắc nhở mọi người cần có ý thức hơn, giữ vệ sinh và tôn trọng người khác là điều tối thiểu cần phải làm.

Đoạn video đã gây ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tới những người làm trong ngành dịch vụ khách sạn về những lời khuyên họ có thể chia sẻ liên quan đến việc sử dụng ấm đun nước trong phòng khách sạn.