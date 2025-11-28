Mang thai hộ thương mại, phụ nữ là nạn nhân hay tội phạm?

Một chủ đề gây nhiều chú ý được trình bày bởi TS Rebecca E. Khan (Đại học De La Salle, Philippines) về giao thoa giữa mua bán người và mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Toàn cảnh hội thảo

Vấn đề này được nêu ra tại hội thảo quốc tế "Luật Hình sự xuyên quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương" do Trường Đại học Luật TP HCM phối hợp cùng Trường Luật – Đại học Canterbury (New Zealand) và Tạp chí Transnational Criminal Law Review – Đại học Windsor (Canada) tổ chức ngày 27-11.

TS Rebecca E. Khan dẫn lại trường hợp tại Campuchia năm 2024. Theo bà, sự khác biệt lớn giữa các quốc gia ASEAN trong xác định tính chất pháp lý của mang thai hộ thương mại, đặc biệt khi có nước xem phụ nữ trong các vụ việc này là nạn nhân nhưng có nước lại xử lý họ như người phạm tội. Khoảng trống pháp lý này làm gia tăng nguy cơ bóc lột và tạo điều kiện cho các đường dây xuyên biên giới lợi dụng.



