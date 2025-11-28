HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mang thai hộ thương mại, phụ nữ là nạn nhân hay tội phạm?

Tin-ảnh: Hồng Đào |

Khoảng trống pháp lý làm gia tăng nguy cơ bóc lột và tạo điều kiện cho các đường dây xuyên biên giới lợi dụng.

Một chủ đề gây nhiều chú ý được trình bày bởi TS Rebecca E. Khan (Đại học De La Salle, Philippines) về giao thoa giữa mua bán người và mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Mang thai hộ thương mại, phụ nữ là nạn nhân hay tội phạm? - Ảnh 2.

Toàn cảnh hội thảo

Vấn đề này được nêu ra tại hội thảo quốc tế "Luật Hình sự xuyên quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương" do Trường Đại học Luật TP HCM phối hợp cùng Trường Luật – Đại học Canterbury (New Zealand) và Tạp chí Transnational Criminal Law Review – Đại học Windsor (Canada) tổ chức ngày 27-11.

TS Rebecca E. Khan dẫn lại trường hợp tại Campuchia năm 2024. Theo bà, sự khác biệt lớn giữa các quốc gia ASEAN trong xác định tính chất pháp lý của mang thai hộ thương mại, đặc biệt khi có nước xem phụ nữ trong các vụ việc này là nạn nhân nhưng có nước lại xử lý họ như người phạm tội. Khoảng trống pháp lý này làm gia tăng nguy cơ bóc lột và tạo điều kiện cho các đường dây xuyên biên giới lợi dụng.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại