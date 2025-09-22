Mang 40 chỉ vàng đi bán, người phụ nữ gặp chuyện không ngờ, buồn bã ôm vàng về

Tôi là Thảo, 30 tuổi, nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Vợ chồng tôi vốn làm công ăn lương, tổng thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng. Nhờ biết thu vén nên chúng tôi cũng có được một khoản tích lũy kha khá. Mấy năm gần đây, tôi còn học chị em ở công ty mua vàng tích lũy. Vừa rồi, giá vàng lập đỉnh chưa từng có, mấy chị em chúng tôi rủ nhau bán vàng chốt lời. Tôi được chị em cử mang vàng của tất cả chị em đi bán, tổng cộng 4 lượng (40 chỉ vàng), trong đó của tôi có gần 1 lượng.

Sáng hôm đó, tôi xin nghỉ làm một lúc để tranh thủ đi bán vàng chốt lời. Tiệm vàng đông nghịt, ai cũng chen chúc xếp hàng từ sớm. Tôi gửi xe rồi bước vào, len lỏi trong đám đông. Giữa dòng người chờ đợi, tôi bỗng nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Người đàn ông đứng cách tôi 3 người, dáng vẻ ấy không thể nhầm vào đâu - đó chính là Thịnh, chồng tôi.

Ban đầu, tôi thấy lạ. Bình thường, Thịnh ít khi quan tâm chuyện tiền bạc. Những việc tích cóp, thu vén trong nhà đều một tay tôi lo. Anh thường bảo: “Chuyện đó em giỏi hơn anh.” Vậy mà hôm nay, anh lại có mặt ở đây, xếp hàng mua vàng?

Tôi còn đang thắc mắc thì đúng lúc Thịnh nhận được điện thoại. Trong đám đông ồn ào, tôi vẫn nghe rõ giọng anh: "Ừ, anh đang xếp hàng đây… Em yên tâm, chút nữa có vàng rồi anh mang về cho em nhé em yêu". Giọng Thịnh dịu dàng, tình tứ, khác hẳn khi nói chuyện với tôi.

Tôi chết lặng. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tất cả xung quanh ồn ào mà trong tôi chỉ còn một khoảng trống. Vậy ra, anh không phải đi mua vàng cho gia đình, mà là cho một người phụ nữ khác.

Tôi không ngờ lại gặp chồng trong tình cảnh éo le như vậy. (Ảnh minh họa)

Sau khi tắt máy, có vài bác gái đứng cạnh tò mò, vỗ vai Thịnh hỏi: "Cậu này đi mua vàng cho vợ đấy à? Đàn ông mà chăm chỉ thế nhỉ?". Không hề ngập ngừng, Thịnh vừa cười vừa nói: “Vâng bà ơi, nắng nóng thế này để vợ phải đi xếp hàng cả tiếng thế này thì xót lắm”. Thế rồi, mấy bác gái cứ xuýt xoa, tấm tắc.

Còn tôi, nghe câu đó, tôi vừa đau vừa tủi. Người đàn ông mình tin tưởng, đầu ấp tay gối bao năm nay, lại có thể nói dối trơn tru đến thế.

Tôi đứng đó, lặng im. Trong đầu là bao nhiêu ký ức ùa về: những lần tôi tằn tiện, nhịn ăn nhịn mặc để dành dụm lo cho gia đình; những lúc tôi tin rằng mình có một người chồng tuy không lãng mạn, nhưng tử tế và biết trách nhiệm. Thì ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa muốn bước lên vạch mặt anh ngay, vừa muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng rồi, tôi chọn cách im lặng. Tôi muốn mình đủ bình tĩnh để nhìn rõ sự thật, để hiểu mối quan hệ ngoài kia của anh là thế nào.

Buổi sáng định đi bán vàng chốt lời, ai ngờ lại trở thành buổi sáng tôi phát hiện ra bí mật cay đắng.

Tôi vẫn chưa biết sẽ đối diện với Thịnh thế nào. Ly hôn không dễ, giữ lại cũng chẳng còn vẹn nguyên. Nhưng chắc chắn một điều: từ giây phút ấy, tôi đã thay đổi. Tôi không còn là người vợ ngây thơ tin chồng tuyệt đối nữa. Tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn, và sống cho mình nhiều hơn.

Đôi khi, người ta không cần đi tìm đâu xa, sự thật lại hiện ra ngay trước mắt, vào lúc mình không ngờ nhất.