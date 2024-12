Man.City sau khi thua derby: Thầy tự hạ thấp tiêu chuẩn bản thân, trò chỉ trích lẫn nhau

HLV Pep Guardiola tuyên bố mình “không đủ giỏi” để dẫn dắt Man.City.

Man.City, đội bóng vừa thiết lập kỷ lục 4 năm liền vô địch Anh, đã thua trận thứ 8 trong 11 trận gần nhất trên mọi đấu trường - chỉ giành chiến thắng một lần trong chuỗi trận đó. Với trận thua thứ 5 và lần mất điểm thứ 8 tại Premier League mùa này, Man.City tụt xuống vị trí thứ 5 bảng xếp hạng, đã kém đội đầu bảng Liverpool đến 9 điểm và cũng đã chơi nhiều hơn một trận. Thành tích của Man.City hiện là tệ nhất của CLB kể từ năm 2003, thời điểm đội chỉ thắng được một lần trong 18 trận.

“Tôi là ông chủ, tôi là người quản lý và tôi không đủ giỏi. Đơn giản là vậy!", Guardiola chua chát nói sau trận thua mới nhất. “Tôi không làm tốt. Đó là sự thật. Tôi có thể nói gì? Chúng ta không thể đổ lỗi cho cầu thủ này hay cầu thủ kia, không phải thế. Đây là mùa giải, một mùa giải khó khăn. Chúng tôi đã không chơi hết sức mình. Chúng tôi không phải là tốt nhất và chúng tôi gặp đôi chút khó khăn. Đây là thất bại thứ 8 trong 11 trận, điều đó hoàn toàn không bình thường, có điều gì đó không ổn. Mọi thứ ngày càng tệ hơn. Tôi phải tìm ra giải pháp. Cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra”.

Guardiola đã dẫn dắt Man.City đến thành công chưa từng có, giành 6 chức vô địch Premier League trong 7 mùa giải gần đây - bao gồm 4 chức vô địch liên tiếp chưa từng có. Ông đã giành được 15 danh hiệu lớn tại CLB, bao gồm cả Champions League đầu tiên trong lịch sử năm 2023. Nhưng nhà cầm quân 53 tuổi đang trải qua giai đoạn phong độ tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện vĩ đại giành được 33 danh hiệu lớn tại Barcelona, Bayern Munich và Man.City. Vào tháng trước, Guardiola đã ký gia hạn hợp đồng 2 năm, nhưng điều đó vẫn không làm thay đổi phong độ của đội bóng. “Ngay từ đầu tôi biết đây sẽ là một mùa giải khó khăn. Tôi đã nói điều đó nhiều lần, ngay cả khi chúng tôi đang giành chiến thắng, nhưng tôi không ngờ nó lại khó khăn như bây giờ”, Guardiola nói.

Phil Foden và Bernardo Silva đã công khai chỉ trích màn trình diễn của đội nhà.

Với việc Man.United ghi 2 bàn trong những phút cuối, với quả phạt đền của Bruno Fernandes và bàn thắng quyết định của Amad Diallo, khiến các cầu thủ kỳ cựu nghi ngờ về màn trình diễn của đội. “Đó là hàng phòng ngự của đội trẻ”, Foden nói với BBC. “Có vẻ như đó là câu chuyện hiện tại, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng chúng tôi đã thay đổi và họ ghi được 2 bàn”.

Trong khi đó, tiền vệ Silva cho biết Man.City đáng thua trận: “Chúng tôi đáng phải chịu những gì đã xảy ra. Ở cấp độ này, một hoặc hai trận đấu là không may. Chúng tôi không thể nói đây là may mắn hay không may - 10 trận đấu chắc chắn đó là vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta phải nhìn lại chính mình. Hôm nay, vào phút cuối, chúng tôi đã chơi như những cầu thủ U15”.

Trận đấu tiếp theo của Guardiola và Man.City là với Aston Villa, nơi họ sẽ một lần nữa cố gắng quay trở lại đúng hướng.