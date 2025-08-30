Màn xuất hiện "không kịch bản nào dám viết" của Đại tá Nguyễn Thế Dũng

Sáng 30/8, cùng với tổng duyệt diễu binh Lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) là sự xuất hiện của đội hình các loại máy bay trên bầu trời Hà Nội. Trong buổi tổng duyệt hôm nay, đội hình SU-30MK2 lần đầu tiên thả bẫy nhiệt trong dịp kỷ niệm này, khiến người dân Thủ đô và khách du lịch vô cùng thích thú.

Cũng ngay trong buổi sáng, fanpage Thông tin Chính phủ đăng tải hình ảnh Đại tá Nguyễn Thế Dũng - một trong số phi công lái đội hình 5 chiếc máy bay Su-30MK2 cùng chú thích ngắn gọn:

“Trước giờ bay.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân trước giờ xuất phát về Quảng trường Ba Đình”.

Bài đăng nhận về tương tác khủng trong thời mgăn

Đáng chú ý, trên tay Đại tá Nguyễn Thế Dung là Huy hiệu Bác Hồ. Khoảnh khắc người quân nhân mang theo Huy hiệu Bác Hồ khi làm nhiệm vụ đặc biệt khiến nhiều người xúc động và tự hào.

Bài đăng nhanh chóng bùng nổ trên MXH, nhận về lượng tương tác khủng. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, tấm ảnh Đại tá Nguyễn Thế Dũng trên fanpage Thông tin Chính phủ đã có 71.000 lượt yêu thích. Con số này chưa kể lượng tương tác ở các fanpage cộng đồng đăng lại hình ảnh.

Cư dân mạng tiếp tục dành nhiều lời khen ngợi, sự tự hào với màn trình diễn của Đại tá Nguyễn Thế Dũng và đồng đội.

“Tự hào Việt Nam, đất nước chúng ta luôn vững mạnh và phát triển không ngừng, cảm ơn những người lính đã bảo vệ Tổ Quốc”, “Mê các anh. Đỉnh quá trời. Ở dưới hét mất cả giọng luôn mất”, “Đại tá này thực hiện một nhiệm vụ thật vinh dự”, “Tự hào là người Việt Nam, bay cao nào”, “Chúc các chiến sĩ nhiều sức khoẻ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao!”,... là một số bình luận từ netizen.

Đại tá Nguyễn Thế Dũng

Sở dĩ dùng từ “tiếp tục” là những năm gần đây, Đại tá Nguyễn Thế Dũng liên tục gây ấn tượng với công chúng khi tham gia bay trình diễn tại các sự kiện trọng đại của đất nước. Và mỗi lần như vậy, Đại tá đều gây sốt trên mạng xã hội.

Trong cả 2 dịp A80 và A50 trong năm 2025, Đại tá Nguyễn Thế Dũng đều là người dẫn đầu đội hình máy bay “hổ mang chúa" SU - 3 0KM2. Trước đó, anh đã tham gia bay trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 và 2024 tại Hà Nội.

Theo báo Quân đội nhân dân, Quân chủng Phòng không - Không quân kế hoạch tổ chức bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách m ạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đội hình bay gồm 9 tốp bay với hơn 30 máy bay gồm trực thăng, máy bay vận tải CASA C-295, máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130, máy bay cường kích huấn luyện phản lực L-39NG và máy bay tiêm kích SU-30MK2.

Riêng với đội hình SU-30MK2, lần đầu tiên Không quân Việt Nam triển khai kế hoạch bay biểu diễn với đội hình biên đội 5 chiếc - thử thách lớn đòi hỏi sự phối hợp chính xác tuyệt đối giữa các phi công. Trước đó ở Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đội hình SU-30MK2 biểu diễn với biên đội 3 chiếc.

Một số hình ảnh khác về đội hình máy bay tổng duyệt diễu binh năm 2025:

Đội hình SU-30MK2

Máy bay trực thăng kéo cờ trên bầu trời Hà Nội