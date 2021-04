Man United tái hiện đại thắng trước AS Roma, đặt chân vào chung kết trong ngày Arsenal thất thủ

Ở trận bán kết còn lại, Arsenal chơi lép vế trước Villarreal và để thua 1-2 trên sân Estadio El Madrigal. Thầy trò HLV Mikel Arteta bị dẫn trước đến 2-0 và may mắn có được bàn thắng thu hẹp cách biệt ở phút thứ 73 do công của Pepe trên chấm phạt đền để hi vọng vào màn "lội ngược dòng" ở trận lượt về.