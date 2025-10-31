"Mâm cơm vội" mà đỉnh cỡ này: 45 phút nấu nướng của 1 mom ở TP. HCM nhận về câu nói bất ngờ từ 2 con

Trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình bận rộn với công việc, con cái, đôi khi bữa cơm chung cũng trở nên hiếm hoi. Thế nhưng, với nhiều người mẹ, dù có tất bật đến đâu thì mâm cơm gia đình vẫn là điều không thể thiếu – là cách giữ lửa, gắn kết mọi thành viên sau một ngày dài. Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, hiện đang sống tại TP. Hồ Chí Minh, cũng là một người như thế.

Với chị Trang, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu, bữa cơm nhà vẫn là khoảng thời gian thiêng liêng, nơi cả nhà cùng quây quần, cùng cười nói và cùng cảm nhận tình yêu thương qua từng món ăn.

Bà mẹ 2 con vốn là người thích lên kế hoạch. Mỗi tuần, chị thường ngồi ghi chép sẵn thực đơn, tính toán xem hôm nào ăn gì cho hợp lý, rồi đi chợ tầm hai đến ba lần. Nhờ chuẩn bị trước nên khi bắt tay vào nấu, chị chỉ mất khoảng 45 phút là đã có ngay mâm cơm đủ món cho cả nhà.

Tổ ấm của chị Trang

Thực phẩm được chị sơ chế sẵn, chia từng phần rồi để tủ lạnh. Khi cần, chỉ việc lấy ra chế biến, vừa nhanh vừa gọn, lại vẫn đảm bảo hương vị tươi ngon.

"Mâm cơm nhà em đơn giản lắm, nhưng vẫn đủ nhóm chất, có rau, có thịt cá, có canh cho mát người. Em luôn cố gắng thay đổi cách nấu một chút để cả nhà không bị ngán", chị Trang chia sẻ. Ví dụ, hôm nay là cá chiên giòn chấm mắm tỏi ớt, hôm sau chị đổi thành cá sốt cà chua hay kho nghệ. Rau luộc thì hôm ăn rau muống, hôm lại là bông cải xào tỏi, cứ thế xoay vòng, vừa đỡ ngán vừa tạo cảm giác mới mẻ.

2 em bé siêu mê cơm mẹ nấu

Mâm cơm vội nhưng ngon của mẹ 2 con

Những mâm cơm cực kỳ đủ chất

Món nào cũng ngon và đủ chất

Chị bảo, điều vui nhất không phải là nấu nhanh hay bày biện đẹp, mà là lúc dọn mâm ra, khi hỏi con có ngon không, con trả lời mẹ: "Có ạ". Câu nói đơn giản đó đủ khiến mọi mệt mỏi tan biến. "Hôm nào các con ăn ngon, khen vài câu thôi là em lại thấy có động lực vô cùng. Nhiều khi đi làm về muộn, người mệt rũ, nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà ngồi quanh mâm cơm, em lại thấy vui, thấy muốn nấu liền", chị cười nói.



Vì bận rộn với công việc, đôi khi chị Trang cũng có những ngày "vội vội vàng vàng". Có hôm vừa xong cuộc họp, nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối, chị lại tất tả vào bếp. "Em gọi mấy bữa như vậy là 'mâm cơm vội' của nhà mình", chị kể. Dù thời gian gấp gáp, chị vẫn cố gắng để bữa cơm đủ đầy, không chỉ no mà còn ngon và cân bằng dinh dưỡng.

Chị Trang thường lên thực đơn trước khi nấu

Bà mẹ 2 con muốn giữ được cái cảm giác đầm ấm của bữa cơm gia đình. Với chị, đó không đơn thuần là chuyện ăn uống, mà là khoảng thời gian kết nối, là sợi dây gắn kết yêu thương giữa các thành viên.



"Mâm cơm vội" – nghe tưởng như vội vàng, nhưng thật ra lại chất chứa biết bao yêu thương và tâm huyết. Với chị Trang, đó là cách chị gìn giữ ngọn lửa nhỏ trong căn bếp gia đình, để mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, vẫn có một nơi để cả nhà trở về, cùng nhau ăn một bữa cơm đầy ấm áp và hạnh phúc.