Mâm cơm cúng để lâu có an toàn không? Chuyên gia giải thích và chỉ cách hâm nóng chuẩn xác

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – chuyên gia Công nghệ thực phẩm, mâm cơm cúng Tết thường để trên ban thờ khoảng 30 phút sau đó sẽ được hạ xuống để cả nhà sum vầy và thưởng thức.



Nhiều người dân quá lo xa vấn đề an toàn của mâm cơm cúng là có cơ sở, theo chuyên gia. Hiện nay, nhiều gia đình không tự chế biến mà đặt đồ ăn sẵn. Nếu gia đình mua đồ ăn sẵn không rõ nguồn gốc, được chế biến từ lâu, thì khó kiểm soát vấn đề an toàn thực phẩm. Do vậy, tốt nhất các gia đình nên tự tay chọn thực phẩm an toàn và tự chế biến.

"Khi tự tay chế biến các thực phẩm thì thời gian cúng như trên sử dụng không có vấn đề gì. Trong mâm cơm ngày Tết, một số món ăn muội những vẫn ngon như thịt gà, giò chả.

Đối với một số món ăn cần ăn nóng mới ngon như canh có thể hâm nóng lại rồi sử dụng. Với món xào chỉ xào vừa tới, khi cúng xong có thể xào lại nhanh tay để cho nóng và không bị nát", PGS Thịnh nói.

Ảnh minh hoạ.

Đồng quan điểm cới PGS Nguyễn Duy Thịnh, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng – Trưởng khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), cho rằng, đồ cúng sau khi thắp hương xong khoảng 20-30 phút rồi sử dụng thì vẫn đảm bảo an toàn và không có vấn đề gì.

Vị chuyên gia dinh dưỡng cũng gợi ý một số món ăn cho các bà nội trợ bày biện trong mâm cỗ ăn nguội vẫn ngon: thịt gà, giò chả, thịt luộc – thịt đông…

Đối với một số gia đình thích bày biện, có thể làm thêm các món xào. Sau khi thắp hương xong có thể làm nóng lại đồ ăn. Tuy nhiên, việc đun nấu lại thức ăn xét về mặt dinh dưỡng vẫn có thể gây hao hụt dưỡng chất, vitamin…

Riêng với các món nộm, các gia đình hạn chế dùng để bày trên mâm cúng. Vì món ăn này khi làm sẽ kết hợp nhiều loại gia vị, nhất là gia vị có tính ngọt và tính axít, nên thức ăn sẽ nhanh mềm và ra nước. Nếu để quá lâu, nộm bị ra nước, khi ăn sẽ không ngon.

"Vấn đề thực phẩm cúng lễ sau đó dùng ngay thì không quá lo ngại. Điều cần lưu ý là thức ăn thừa mà để lại bữa sau hoặc hôm sau ăn tiếp mới là vấn đề. Vì không chỉ ảnh hưởng chất lượng món ăn, các thực phẩm nấu chín nếu không bảo quản cẩn thận dễ bị vi khuẩn xâm nhập, ăn vào sẽ gây hại cho sức khỏe", bác sĩ Hưng nói .

Theo bác sĩ Hưng, ngày nay, thực phẩm có rất nhiều, không thiếu thốn như thời xưa. Do vậy, các bà nội trợ nên cân nhắc làm cỗ cúng chỉ đủ ăn không nên làm quá nhiều, gây lãng phí, đồ ăn thừa nếu lưu lại sẽ không còn ngon và mất chất.

Trong mâm cỗ ngày Tết, ngoài quan tâm tới các thực phẩm giàu đạm thì cần lưu ý bổ sung thêm rau xanh cho từng bữa ăn. Rau xanh có vai trò rất quan trọng, cung cấp vitamin khoáng chất cần thiết cho cơ thể, từ đó sẽ giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch chống lại bệnh tật.

Chuyên gia dinh dưỡng lưu ý lợi ích của rau xanh mang lại cho sức khoẻ là rất lớn, tuy nhiên người Việt lại thường quên ăn rau trong các bữa ăn. Tất cả các bữa ăn đều cần phải có rau xanh.

https://soha.vn/mam-com-cung-de-lau-co-an-toan-khong-chuyen-gia-giai-thich-va-chi-cach-ham-nong-chuan-xac-20220129005839135.htm