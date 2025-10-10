Malaysia lại gặp rắc rối về nhập tịch, ngôi sao mới chưa thể chơi cho Những chú hổ

Trong ngày 10 tháng 10 năm 2025, báo chí thể thao Malaysia đã đưa tin về cầu thủ Jordan Mintah, người đã không thể ra sân trong trận thắng 3-0 của đội tuyển Malaysia trước Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Nguyên nhân chính được xác nhận bởi huấn luyện viên trưởng Peter Cklamovski là do Mintah vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch cần thiết.

Theo New Straits Times, Mintah cần phải xuất trình giấy tờ chứng minh đã sống và làm việc tại Malaysia trong vòng 5 năm. "Vấn đề nằm ở chỗ Mintah cần giấy tờ cho việc nhập tịch", Cklamovski cho biết. "Khi nào giấy tờ được thông qua, cậu ấy sẽ đủ điều kiện để được triệu tập".

Jordan Mintah chưa thể chơi cho ĐT Malaysia.

Jordan Mintah, 30 tuổi, lần đầu tiên đến Malaysia vào năm 2017 khi ký hợp đồng với Terengganu FC. Kể từ đó, anh đã chơi cho nhiều câu lạc bộ khác nhau, trong đó có UiTM, Terengganu FC II, Kuala Lumpur City, và hiện đang là trụ cột của Kuching City FC. Dù không có nguồn gốc Malaysia, Mintah vẫn được người hâm mộ yêu mến nhờ vào phong cách thi đấu mạnh mẽ cùng với tinh thần chuyên nghiệp và tỷ lệ ghi bàn ấn tượng.

Sự cố này diễn ra trong bối cảnh Malaysia đối mặt với nhiều thử thách lớn khi FIFA vừa ban hành án phạt 12 tháng cho bảy cầu thủ gốc nước ngoài, khiến cho lực lượng đội tuyển bị suy yếu nghiêm trọng trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027. Đối tượng chịu án phạt bao gồm Facundo Garcés, Rodrigo Holgado, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, và João Figueiredo.

Tương lai của Jordan Mintah và những cầu thủ nhập tịch khác vẫn đang phụ thuộc vào thủ tục hành chính và quyết định từ FIFA. Áp lực hiện tại đè nặng lên vai Malaysia khi chiến dịch vòng loại của họ có thể bị đảo chiều bất cứ khi nào. Cụ thể, rất nhiều người cho rằng, Malaysia có thể bị AFC phạt thua ngược 2 trận lượt đi bảng F, vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 trước Nepal và Việt Nam.

Khi đó, Malaysia sẽ không thể giữ được vị trí đầu bảng mà thay vào đó là ĐT Việt Nam. Hiện tại thì Malaysia đang đứng đầu bảng F với 9 điểm sau 3 trận, ĐT Việt Nam đứng thứ nhì với 6 điểm.