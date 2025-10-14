Malaysia khủng hoảng lớn trước trận tái đấu Lào

Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với một thử thách lớn trước trận tái đấu với Lào trong khuôn khổ bảng F Asian Cup 2027. HLV Peter Cklamovski đã xác nhận rằng ba trụ cột quan trọng của đội là Richard Chin, Dominic Tan và Endrick dos Santos sẽ vắng mặt, tạo ra áp lực lớn lên toàn đội.

Cả ba cầu thủ này không tham gia buổi tập gần đây tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil. Thông tin được phóng viên Zulhelmi Zainal Azam của Astro Arena công bố, cho biết Endrick dos Santos không đủ thể lực sau chấn thương và sẽ tiếp tục được theo dõi. HLV Cklamovski cũng cho biết thêm rằng một số cầu thủ khác chưa có thể trạng tốt nhất, nhưng họ đang có những tiến bộ tích cực.

HLV Cklamovski gặp khó khăn khi Malaysia tái đấu Lào.

Trận lượt đi giữa Malaysia và Lào đã kết thúc 3-0 dù vậy, Những chú hổ gặp không ít khó khăn, chỉ ghi bàn từ hiệp hai. Giờ đây, việc thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt khiến HLV Cklamovski phải điều chỉnh chiến thuật, tạo ra một thách thức lớn cho đội. Ông đã nhấn mạnh rằng Malaysia có đủ chiều sâu đội hình để bù đắp cho sự thiếu hụt này và hy vọng vào những cầu thủ trẻ sẽ được trao cơ hội trong trận tới.

Trận đấu sẽ diễn ra tại Bukit Jalil, nơi Malaysia luôn thể hiện sức mạnh trước sự ủng hộ nhiệt tình của hàng chục nghìn khán giả. Mặc dù đối mặt với thiếu hụt lực lượng, Malaysia vẫn được đánh giá cao hơn và nhắm đến việc giành trọn ba điểm để củng cố ngôi đầu bảng F. Sự tự tin và tinh thần chiến đấu của toàn đội đang được kỳ vọng sẽ giúp họ vượt qua khó khăn này và tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng trong giải đấu.

Cũng ở bảng F, lúc 19h30 hôm nay, ĐT Việt Nam tái đấu Nepal. Ở lượt đi ngày 9/10 vừa rồi, chúng ta thắng 3-1 nhưng cũng rất vất vả, phải chờ khi đối thủ bị mất người mới cải thiện được bế tắc.