Mailisa nhập mỹ phẩm Quảng Châu giá rẻ để bán, chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm đã thu lời hàng nghìn tỷ đồng

Tối 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội Buôn lậu, trong đó có ông Hoàng Kim Khánh, chồng của bà Mai (Tổng Giám đốc).

Hoàng Kim Khánh và Phan Thị Mai

Theo điều tra, trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa, do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu, cảnh sát xác định từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Mai cùng chồng thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu (Trung Quốc) với giá rẻ.

Sau đó, các đối tượng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những hệ thống thẩm mỹ lớn tại Việt Nam - do bà Phan Thị Mai (50 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh), sáng lập và điều hành, đến nay đã có 17 chi nhánh trên toàn quốc.

Thẩm mỹ Mailisa nổi tiếng với các dịch vụ phun xăm, chăm sóc da và thẩm mỹ công nghệ cao, còn hình ảnh bà Phan Thị Mai gắn với vai trò nữ doanh nhân thành đạt, năng hoạt động thiện nguyện, nhiều lần kêu gọi minh bạch trong công tác từ thiện.

Năm 2023, thẩm mỹ viện Mailisa cơ sở đường Huỳnh Văn Bánh (TPHCM) bị Sở Y tế xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 18 tháng mảng chăm sóc da do cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa được cấp phép và quảng cáo sai phạm.

Năm nay, chi nhánh Mailisa tại Thuận An (Bình Dương cũ, nay là TPHCM) tiếp tục bị xử phạt 50 triệu đồng, đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia làm thay đổi màu da, hoạt động vượt quá phạm vi cho phép.

Trước đó, từ năm 2022, một số đợt kiểm tra tại TPHCM, cơ quan chức năng ghi nhận việc thẩm mỹ viện này sử dụng trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc, quảng cáo dịch vụ vượt phép hoặc thực hiện thủ thuật xâm lấn khi chưa đủ điều kiện.