Mài giũa hàng công U22 Việt Nam

Trong vài mùa giải V-League gần đây, các cầu thủ trẻ thường xuyên được CLB chủ quản tạo điều kiện thi đấu. Qua những lần cọ xát, tích lũy kinh nghiệm ở sân chơi đẳng cấp nhất quốc gia, nhiều tài năng đã phát huy năng lực, thể hiện sự chững chạc và tự tin, trở thành nòng cốt của U22 quốc gia.

"Siêu phẩm" bàn thắng

Nhiều "siêu phẩm" bàn thắng tại V-League được thực hiện bởi các cầu thủ trẻ. Mùa này, Đinh Xuân Tiến và Nguyễn Quốc Việt nổi bật góp công lớn giúp đội nhà giành chiến thắng ngoạn mục ở vòng 7. Trong chuyến làm khách chạm trán chủ nhà CLB Hà Nội, Quốc Việt tung cú "nã đại bác" từ khoảng cách gần 20 m, đưa bóng găm thẳng vào khung thành thủ môn kỳ cựu Nguyễn Văn Hoàng, giúp CLB Ninh Bình giành chiến thắng chung cuộc 2-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của chân sút 22 tuổi ở V-League mùa này.

Trong khi đó, Xuân Tiến gây ấn tượng với 2 bàn thắng quan trọng ở 2 vòng đấu liên tiếp, lần lượt giúp Thể Công Viettel cầm hòa Ninh Bình (vòng 6) và ngược dòng thắng Đà Nẵng (vòng 7).

Các pha lập công của bộ đôi chân sút 22 tuổi này được giới chuyên gia đánh giá cao về mặt kỹ thuật, kỹ năng chọn vị trí hợp lý và dứt điểm một chạm tinh tế.

Dứt điểm một chạm đòi hỏi cầu thủ cần sự tập trung cao độ, vung chân đúng thời điểm để đưa bóng đi trúng mục tiêu, tạo độ hiểm hóc khiến thủ môn đối phương không thể cản phá. Những "siêu phẩm" ấy thường được thực hiện bởi các chân sút kỳ cựu song không ít cầu thủ trẻ Việt Nam đang dần sở hữu kỹ năng này.

Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn hay Viktor Lê… là những cầu thủ trẻ không ít lần đã làm nản lòng những "người nhện" hàng đầu V-League. Xuân Tiến, Quốc Việt tuy chỉ là cầu thủ dự bị nhưng cũng biết cách thể hiện khả năng "săn bàn" nhạy bén, giúp đội nhà xoay chuyển thế trận mỗi khi được tung vào sân.

Xuân Tiến, Quốc Việt xuất thân từ tuyến trẻ của Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi lên đội 1 thi đấu V-League, bộ đôi chân sút này cũng ghi dấu ấn ở những giải đấu trẻ quốc gia cũng như trong màu áo các cấp U19 đến U23 Việt Nam tại sân chơi quốc tế.

Đinh Xuân Tiến (số 9) và Nguyễn Quốc Việt (số 14) - hai chân sút tài năng của U22 Việt Nam (Ảnh: QUỐC AN)

Thời điểm hiện tại, Xuân Tiến đã có 2 bàn thắng qua 6 lần ra sân ở V-League 2025-2026, giúp Thể Công Viettel vươn lên nhì bảng xếp hạng. Trong khi đó, Quốc Việt ngày càng tiến bộ dưới màu áo CLB Ninh Bình, sát cánh cùng đồng đội duy trì mạch bất bại và vững ngôi dẫn đầu bảng V-League kể từ đầu mùa.

Chủ động tấn công

Từ năm 2018, đội tuyển Việt Nam lẫn U23 quốc gia có thiên hướng chơi phòng ngự phản công khi chạm trán các đội bóng mạnh ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, ở giải đấu khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam tự tin trình diễn đấu pháp chiến thuật kiểm soát bóng, chủ động tấn công và đã gặt hái nhiều thành công. Đội tuyển U23 Việt Nam đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025 với thành tích toàn thắng và cũng đạt điểm số tối đa khi thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2026.

Vì vậy, tham dự SEA Games 33 là dịp để đoàn quân HLV Kim Sang-sik tiếp tục cải thiện khả năng tấn công, giúp các cầu thủ U22 thể hiện sự tự tin khi bước ra sân chơi quốc tế. Cọ xát với các đội bóng mạnh như U22 Malaysia, U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ mang đến những bài học kinh nghiệm quý giá cho thầy trò ông Kim.

Đây cũng là kế sách giúp U23 Việt Nam kiện toàn bộ khung, hoàn thiện đấu pháp chiến thuật để hướng tới mục tiêu tiến sâu tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra ở Ả Rập Saudi. Đây là sân chơi mà Việt Nam có 6 lần liên tiếp góp mặt, là đội có thành tích tốt nhất trong khu vực Đông Nam Á khi từng giành vị trí á quân năm 2018 và 2 lần vào tứ kết các năm 2022, 2024.