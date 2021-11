Mải bơm xe, anh chàng suýt chết sau cú cua "Tử thần", danh tính tài xế gây tranh cãi

Theo 1 số liệu thống kê của CDC (Mỹ), mỗi ngày trên thế giới có khoảng 3700 người chết vì các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Tại Việt Nam, số người chết vì tai nạn giao thông được cho là cao gấp hàng chục lần so với các nguyên nhân liên quan đến bệnh tật. Đủ thấy, chuyện đi lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào cho cuộc sống của con người.

Trong khi tham gia giao thông, có nhiều nguyên nhân khiến người ta xao nhãng và có thể dẫn đến những hậu quả không lường. Chính vì thế, chỉ có cẩn thận quan sát, luôn giữ cho bản thân tỉnh táo mới có thể giảm bớt những vụ tai nạn đáng tiếc.

Một vụ việc mới xảy ra tại thành phố Klang, bang Selangor của Malaysia đã khiến cho nhiều người chứng kiến cảm thấy lạnh gáy.



Anh chàng mải bơm xe nên không để ý chiếc xe container đang đi tới.

Được biết, theo thông tin từ tờ Harian Metro, vụ việc xảy ra vào 8 rưỡi sáng ngày 23/11 tại 1 trạm xăng ở Bandar Sultan Seleiman, thành phố Klang. Theo đoạn clip do camera an ninh được lắp đặt tại đây ghi lại, 1 người đàn ông đang ngồi xổm để bơm lốp đằng sau chiếc xe máy của anh ta nên không chú ý đến xung quanh.



Anh chàng bị mắc vào phần đầu xe, nhưng may mắn chưa bị bánh xe cán qua.

Đúng lúc đó, 1 chiếc xe đầu kéo khổng lồ bất ngờ đi tới, tài xế đã đánh lái để nó thực hiện 1 khúc cua, tuy nhiên, chiếc xe đã đi qua ngay sát vị trí của người đàn ông ngồi bơm xe và cuốn anh này đi theo.

May mắn là người đàn ông đã phản ứng nhanh và kịp lăn ra, thoát khỏi vòng quay định mệnh của chiếc bánh xe, nhờ đó thoát chết, nhưng từ phản ứng sau đó, có thể thấy nạn nhân đã vô cùng hoảng hốt. Trong khi đó, chiếc xe vẫn không hề dừng lại.

Theo thông tin từ sĩ quan cảnh sát Vijaya Rao thuộc Đồn Cảnh sát Bắc Klang, nạn nhân là 1 thanh niên 29 tuổi, sau vụ việc có bị thương nhẹ.

"Người đi xe máy là thanh niên 29 tuổi bị đẩy về phía bên trái, suýt thì bị cán qua. Anh ta bị thương nhẹ và đang được điều trị ở 1 trung tâm y tế tư nhân. Sau khi được điều trị xong, anh ta sẽ đi làm đơn tố cáo. Trong khi đó, người lái xe container thì không bị thương gì", ông Rao cho biết.

Mải bơm xe, anh chàng thoát chết sau cú cua "Tử thần", danh tính tài xế gây tranh cãi

Cũng theo thông tin từ sĩ quan cảnh sát này, tài xế lái xe container là 1 phụ nữ 35 tuổi và điều này đã khiến cư dân mạng xôn xao tranh cãi. Nhiều người cho rằng, lái xe container là 1 việc làm vô cùng vất vả, không những đòi hỏi tài xế phải có sức khỏe tốt mà thần kinh còn phải vững.

Do đó, phụ nữ có thể lực hạn chế, khó có thể điều khiển 1 chiếc xe to lớn và nặng nề như thế này và đây có lẽ chính là lý do dẫn tới vụ tai nạn.

"Thử tưởng tượng 1 cô gái ngồi đằng sau chiếc xe 'quái vật' này đi, làm sao cô ấy có thể đủ sức điều khiển và xử lý các tình huống khẩn cấp chứ?", 1 netizen bình luận.

"Tôi không có ý xúc phạm phụ nữ, nhưng họ không phù hợp với nghề lái xe đầy căng thẳng và nguy hiểm, họ có nhiều mối lo toan hàng ngày và hay bị xao nhãng", 1 người khác lên tiếng.

"Thật may mắn là người đi xe máy đã có thể thoát nạn, nếu không thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối to", 1 người nữa chia sẻ.

Được biết, cảnh sát vẫn đang điều tra về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn.

Theo World Of Buzz