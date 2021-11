Mạc Văn Khoa: Năm nay bố tôi bị gút và một số bệnh nữa nên tôi về để lo cho bố

Đầu tháng 11 vừa qua, Mạc Văn Khoa và bà xã lần đầu đưa con gái về Hải Dương thăm nhà nội. Khi con dâu sinh nở vào đầu tháng 12/2020, mẹ Mạc Văn Khoa chỉ vào Sài Gòn chăm phụ được ít ngày, sau đó bà trở về quê. Gần 1 năm sau, hai bà cháu mới gặp lại nhau. Với ông nội, đây là lần đầu tiên được gặp cháu gái.

Nhân chuyến về quê này, Mạc Văn Khoa đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cuộc sống bình yên bên bố mẹ. Nhà Mạc Văn Khoa ở Chí Linh, Hải Dương có sân vườn rất rộng rãi, anh cho hay bố mẹ dù đã cao tuổi nhưng vẫn chăm làm nông, trồng cây, trang hoàng nhà cửa.

Mạc Văn Khoa phụ mẹ làm vườn.

Tranh thủ làm vườn phụ mẹ, Mạc Văn Khoa cho hay: "Nếu để nói về sức khỏe làm nông thì tôi không bằng mẹ. Gọi điện về nhà hỏi mẹ đang làm gì đấy, mẹ toàn bảo: "Đang cõng mấy bình thuốc cỏ, phun thuốc sâu". Thật sự tôi thanh niên cõng là đau lưng. Tôi bảo mẹ để con làm cho nhưng mẹ bảo không, để mẹ làm cho khỏe. Đây là người phụ nữ của năm".

Không những vậy, anh cũng giới thiệu hòn non bộ hoành tráng ở sân vườn do bố tự làm. Nam diễn viên kể: "Nếu so với kiến trúc sư hay người xây dựng chuyên nghiệp thì bố không thể đẹp bằng được nhưng đối với tôi đây là hòn non bộ đẹp nhất trên thế giới này vì bố tự làm mọi thứ. Ngày xưa ở nhà tôi hay đi đào cây cảnh với bố, bố tôi tự cắt tỉa, uốn tán hết.

Năm nay bố bị gút (gout) và một số bệnh nữa nên đợt này tôi về để lo cho bố, xem tình hình thế nào. Nhưng hôm nay về tới nhà thấy bố đỡ hơn nên tôi cũng đỡ lo.

Từ Sài Gòn về chỉ cần dựa vào hòn non bộ này là thấy hạnh phúc, yên bình lắm mọi người ạ. Bố tôi tự lên ý tưởng xây nhà luôn, còn nhiều việc cần làm lắm, phụ bố được việc gì thì phụ".

Hòn non bộ hoành tráng do bố nam diễn viên tự xây dựng, đắp đá.

Căn nhà rộng rãi và hình ảnh giản dị, chân chất của gia đình Mạc Văn Khoa nhận được nhiều lời khen của khán giả: "Nhà Khoa rộng rãi đẹp quá, ngôi nhà mà mọi người đều mơ ước thật thanh bình", "Nhà Khoa đất rộng, vườn nhiều cây trái thích quá. Chúc cả nhà sức khỏe, hạnh phúc bình an", "Chúc ông luôn khỏe để vui vầy cùng con cháu ông nhé"...