Mắc kẹt trong hố bùn "tử thần" do mưa lũ, gia đình 3 người thoát chết thần kỳ nhờ 1 việc làm của người qua đường

Vào đêm ngày 20/7 vừa qua, lực lượng cứu hộ thành phố Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) đã trải qua một đêm không ngủ, các lực lượng cứu hộ ở nhiều nơi khác cũng đã thức trắng để triển khai công tác cứu viện cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ.

Trong trận mưa bão khủng khiếp này, đã có không ít câu chuyện cảm động về tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau được ghi nhận.

Theo Kankanews đưa tin, tại Trịnh Châu, một gia đình ba người đã không may rơi xuống hố bùn ngập sâu tới nỗi không nhìn thấy đỉnh đầu của họ.

May mắn thay, khi ấy có một người thanh niên kịp thời phát hiện và lập tức tới ứng cứu. Cuối cùng, một nhà ba người đã nhanh chóng được ân nhân tốt bụng này kéo ra khỏi hố bùn tử thần ấy.

Ảnh: Nguồn Kankanews.

Mưa lớn và ngập lụt cũng đã khiến cho nhiều người dân bị mắc kẹt trong một cửa hàng trong thành phố. Chứng kiến cảnh tượng này, những người dân xung quanh đã chung sức đồng lòng để cùng nhau kéo những người bị mắc kẹt ra ngoài.

Cũng trong cơn mưa xối xả ấy, một người phụ nữ đã không may bị nước cuốn trôi. Và rất may mắn là nhiều người đã không chút do dự mà lao xuống dòng nước đang chảy xiết để cứu lấy người phụ nữ ấy.

Một câu chuyện ấm lòng khác cũng được ghi nhận tại địa phương này. Đó là khi nhìn thấy cụ già bị trượt chân ngã xuống vũng nước, một cô gái trẻ tốt bụng đã nhanh chóng chạy tới tận nơi để giúp đỡ.

Có thể nói, những câu chuyện cảm động xảy ra trong trận mưa lũ ở Hà Nam đã chạm tới trái tim của không ít người, đồng thời cũng là động lực tinh thần không nhỏ để giúp người dân nơi đây chung sức, đồng lòng vượt qua lần thiên tai này...

Dưới đây là video ghi lại những câu chuyện cảm động nói trên:

Những hình ảnh cảm động được ghi nhận ở Hà Nam (Trung Quốc) trong trận mưa lũ lịch sử

*Nguồn:Kankanews.