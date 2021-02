Mặc kệ xe cộ qua lại, 2 người phụ nữ ngồi xổm giữa đường buôn chuyện với nhau

Những hình ảnh hay câu chuyện về những người phụ nữ tham gia giao thông theo cách "mặc kệ thế giới" vẫn gây được sự chú ý.



Dân mạng từng xôn xao trước hình ảnh một chị gái dừng xe giữa đường nghe điện thoại hoặc một bà cô đỗ ô tô giữa phố để chạy đi mua hàng. Ai cũng tỏ ra ngao ngán.

Mới đây, những hình ảnh ghi lại cảnh 2 người phụ nữ ngồi luôn giữa đường phố để nói chuyện gây bức xúc. Nhìn qua, nhiều người đoán có lẽ họ vừa đi chợ về, tay xách làn, ngồi hẳn ở vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để "buôn dưa" với nhau.

Hai người phụ nữ ngồi giữa đường nói chuyện, bất chấp tất cả.

Điều đáng nói, con đường đó khá lớn, đông người và phương tiện qua lại. Thế nhưng 2 người phụ nữ không cảm thấy lo lắng mà đi vào lề đường hay di chuyển đến chỗ khác an toàn hơn.

Dân mạng vô cùng bất bình khi chứng kiến hình ảnh trên. Có lẽ là tình cảnh chị em lâu ngày không gặp, say sưa chuyện trò đến mức quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng điều đó lại vô cùng nguy hiểm.

"Trường hợp này khó lý giải thật, các bác ngồi giữa đường cản trở giao thông, nguy hiểm rình rập. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì lại ầm ĩ lên. Giá mà có đó ra nhắc nhở họ thì tốt quá", một dân mạng bình luận.