Lý Nhã Kỳ: Tôi không mở lòng vì còn bận mua đất, đếm tiền, đếm kim cương

Vừa qua, tại chương trình Trà chiều cùng mợ chảnh, diễn viên Lý Nhã Kỳ đã tâm sự về một nỗi ám ảnh kỳ lạ của mình khiến cô khó có người yêu. Cô nói:



"Tôi không chịu mở lòng với mọi người vì còn bận mua đất, kiếm tiền, bận đếm tiền, đếm kim cương, bận lắm.

Các biệt thự của Lý Nhã Kỳ

Đến giờ, điều kiện của tôi đã dư giả nhưng vẫn tiếp tục xây nhà, mua đất các kiểu, xây ra xong không ai ở, phí ơi là phí.

Tôi còn nhớ, căn biệt thự ở Vũng Tàu khiến tôi phải xây bằng được, 27 Tết tôi vẫn còn dọn dẹp cho thật đẹp. Biệt thự xây xong được một năm rưỡi rồi tôi chưa thèm bước xuống.

Nhiều người thắc mắc vì sao tôi đam mê mua đất, xây nhà thế, có bao nhiêu biệt thự rồi mà vẫn xây thêm biệt thự khác rồi bỏ không. Có lẽ vì hồi nhỏ tôi không có nhà để ở nên giờ mới muốn xây thật nhiều nhà.

Hồi xưa, gia đình tôi phải ở trong một căn nhà tình nghĩa. Vì là nhà tình nghĩa nên khá bé, chật chội, Lúc đó, tôi chỉ mơ ước có một căn nhà rộng hơn một chút thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.

Từ đó, tôi cứ phấn đấu để mua nhà, xây nhà cho gia đình mình. Tôi bị ám ảnh bởi việc mua đất, xây nhà. Có một suy nghĩ kỳ lạ luôn thôi thúc trong đầu tôi rằng phải mua nhà, xây nhà đi.

Thậm chí, tôi còn bị ám ảnh bởi không gian nhỏ. Tôi không ở được trong những căn nhà nhỏ, phải ở phòng rộng, nhà lớn mới chịu được.

Đó là lí do vì sao mọi người thấy nhà nào của tôi cũng to. Nhà tôi to tới mức người ở cùng trong một nhà tìm còn không thấy nhau, phải gọi điện xem người kia đang ở tầng mấy, phòng mấy. Tôi phải chọn một mảnh đất thật rộng rồi mới xây nhà lên".

Ngồi trò chuyện cùng Lý Nhã Kỳ là nhà thiết kế Đỗ Long, người bạn thân thiết của cô. Cô hỏi:

"Tôi đang thắc mắc tại sao mọi người hay nói nhà Đỗ Long ở bến xe trong khi tôi thấy căn nhà Đỗ Long đang ở lại nằm tại vị trí khác?".

Đỗ Long liền tâm sự về sự nghiệp: "Cái này là mọi người nói đùa thôi chứ nhà tôi không ở bến xe. Do tính tôi hơi hung dữ, nói thẳng, có gì là băm bổ vào mặt người ta luôn.

Vì thế nên mọi người xung quanh khá ngại tôi rồi nói đùa là nhà tôi ở bến xe, tôi giống dân giang hồ. Tôi vốn không sợ ai buồn, có gì nói đó. Tôi không giả trân, giả tạo.

Đỗ Long và Lý Nhã Kỳ

Có lẽ vì thế mà tôi trở nên khác mọi người trong giới showbiz này. Ai cũng nghĩ không có người dám chơi với tôi nhưng thực ra tôi lại có rất nhiều bạn bè trong giới showbiz.

Con đường đi vào showbiz của tôi cũng không giống người khác. Tôi hiện là nhà thiết kế nhưng xuất phát điểm lại là nhân viên sale, đi bán quảng cáo cho một tờ báo phụ nữ.

Dần dần, tôi chuyển qua làm stylist cho các bộ hình chụp của báo rồi làm thiết kết thời trang. Tôi là một nhà thiết kế tay ngang, mọi thứ đều không biết gì.

Tuy nhiên, tôi may mắn có được gu thẩm mỹ tốt, nhìn ra được cái đẹp và biết người ta thích gì để chiều lòng khách hàng. Để có được ngày hôm nay, tôi phải trải qua mấy chục công việc khác nhau".

