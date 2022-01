Lý lịch bất hảo của nam thanh niên 'múa gậy', vụt công an tới tấp

Ngày 13/1, Công an quận 11 (TP HCM) cho báo Người lao động biết đang tạm giữ, lấy lời khai đối tượng Phồng Kim Hiếu (SN 1988, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Hiéu chính là nam thanh niên dùng gậy gỗ vụt vào người chiến sĩ công an phương gây xôn xao trên mạng.

Trước đó, trưa 13/11, Công an phường 12 (quận 11) nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc bị đối tượng lạ mặt ném đá vào nhà nên cử lực lượng xuống xác minh.

Phồng Kim Hiếu tại trụ sở công an. Ảnh: Tứ Quý

Khi công an xuống đến nơi, đối tượng ném đá đã bỏ chạy nên tiến hành truy tìm, tuần tra các tuyến đường lân cận.

Lúc này, khi công an đi đến khu vực đường Lò Siêu và Lãnh Binh Thăng (quận 11), hai cán bộ công an phát hiện Hiếu. Thấy công an, Hiếu liền bỏ chạy.

Khi 2 chiến sĩ công an đuổi kịp Hiếu thì thấy đối tượng này tay đang cầm cầm hai gậy, biểu hiện không bình thường nên yêu cầu về đồn làm việc thì bất thình lình đối tượng vung gậy vào lực lượng chức năng.

Dù 2 cán bộ công an khuyên nhủ nhưng Hiếu đánh công an rồi bỏ chạy nên các cán bộ phải vừa đuổi theo vừa né các đòn tấn công của đối tượng. Hiếu sau đó được khống chế thành công và đưa về đồn tạm giữ lấy lời khai.

Hiếu là đối tượng thuộc diện quản lý chặt ở địa phương vì từng dương tính ma túy trong nhiều lần chính quyền kiểm tra, lại mới đi tù về.

