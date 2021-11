Ly kì cuộc vây bắt kẻ dùng súng cố thủ đòi đốt nhà dân gây rúng động của hơn 100 cảnh sát

Ngày hôm qua 7/11 là một ngày vất vả của hàng trăm chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động tại tỉnh Đồng Nai khi phải vây bắt đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh vô cùng manh động, liên tục dùng súng khống chế, cướp xe người dân trên đường trốn chạy.

Đối tượng này đã có 3 tiền án (cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản), là kẻ nghiện ma tuý lâu năm.

Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh sau khi bị bắt. Ảnh: Khoa Nam

Theo Tiền Phong, sự việc bắt đầu vào khoảng 7h30 phút sáng 7/11, lúc này Công an xã Quang Trung, huyện Thống Nhất tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Khánh N. trên địa bàn thì phát hiện đối tượng nghi vấn là Hoàng Anh.

Lúc này, công an xã yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tờ thì người này bất ngờ bỏ chạy khỏi nhà nghỉ. Phát hiện đối tượng mang theo súng, Công an xã Quang Trung tổ chức lực lượng truy đuổi đồng thời báo cáo Công an huyện và Công an tỉnh.

Trên đường tẩu thoát từ nhà nghỉ Khánh N., Hoàng Anh đã dùng súng khống chế ông Đinh Phi L. (SN 1969, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) đang điều khiển xe máy trên đường. Đối tượng dùng súng yêu cầu ông L. chở đối tượng đi trốn.



Ông L. chở đối tượng đi khoảng 2km thì đã bỏ chạy thành công. Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh đành tiếp tục tự lái xe máy về nhà ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc.

Manh động hơn, về đến nhà, gã đàn ông này lại dùng súng khống chế chính em trai mình là anh Đinh Ngọc Lê D.A., bắt anh này chở đi trốn bằng xe tải.

Anh D.A. đã buộc phải nghe lời, lấy xe tải chở đối tượng đi trốn, song chiếc xe này bị lực lượng công an chốt chặn kiểm tra khi đang trên đường từ Xuân Lộc đến TP. Long Khánh.

Biết không thể qua chốt, Hoàng Anh bất ngờ nhảy xuống khỏi xe tải bỏ chạy. Đối tượng đã chạy đến đường Suối Chồn 3 (địa bàn xã Bảo Quang, TP Long Khánh) rồi bất ngờ xông vào nhà của ông K.

Lúc này, hắn đã dùng súng khống chế vợ ông K. yêu cầu đưa chìa khóa xe máy cho hắn để tẩu thoát, tuy nhiên gia đình ông K. đã nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi khóa trái cửa cổng.

Ngôi nhà mà đối tượng xông vào dùng súng khống chế con tin, cố thủ bên trong và đòi đốt nhà. Ảnh: Khoa Nam

Bị nhốt bên trong, gã đàn ông điên cuồng đập phá xe máy và lục tìm tài sản trong nhà của ông K. Hắn còn ném ra các chai bom xăng tự chế đòi đốt nhà. Hắn còn liên tục nổ súng về phía cảnh sát khiến cửa kính căn nhà vỡ nát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã kiên trì tổ chức vận động, áp sát đối tượng. Đến hơn 12h30 trưa cùng ngày, các lực lượng đồng loạt tấn công, trấn áp, khống chế và bắt được đối tượng.



Được biết, trước khi bị bắt giữ, đối tượng này đã bị người nhà phát hiện khi có hành vi dâm ô với cháu ruột.

Tổng hợp