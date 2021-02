Ly kì Công chúa Dubai bị Quốc vương biệt giam: Cuộc sống "chim lồng cá chậu", đào thoát nhiều lần bất thành

Công chúa bị biệt giam

Theo một đoạn phim tài liệu của BBC, con gái của Quốc vương Dubai - người đã cố gắng trốn ra nước ngoài vào năm 2018 - đã xuất hiện trong các đoạn ghi âm bí mật tuyên bố cô đang bị bắt làm con tin trong một "nhà tù biệt thự" mà không có sự trợ giúp y tế.



Sheikha Latifa bint Mohammed Al Maktoum - con gái của Thủ tướng kiêm Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum - được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào tháng 3/2018 trên một du thuyền ngoài khơi Ấn Độ. Theo hai người giúp cô lập kế hoạch trốn thoát, một nhóm đặc nhiệm người Ấn Độ và Dubai đã đột kích và buộc cô quay trở về nước.



Đây là nỗ lực thất bại lần thứ hai của công chúa để trốn ra nước ngoài sau khi cô cố gắng rời UAE vào năm 2002 hồi còn là một thiếu niên.



Trong một video clip do BBC Panorama thu được và cung cấp cho CNN, Công chúa Latifa nói: "Tôi là con tin. Biệt thự này đã biến thành nhà tù. Tất cả các cửa sổ đều bị đóng chặt, tôi không thể mở bất kỳ cửa sổ nào... Tôi đang ở một mình, bị biệt giam. Không có trợ giúp y tế, không xét xử, không bị buộc tội, không có gì cả. Mỗi ngày tôi đều lo lắng cho sự an toàn của mình và cảnh sát đe dọa tôi rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời nữa. Tôi không thấy an toàn khi ở đây."

\Công chúa Latifa đã bí mật tự quay video bằng điện thoại di động khi trốn trong phòng tắm bị khóa. Bộ phim tài liệu cho biết khoảng một năm sau khi Latifa được đưa trở lại Dubai, bạn của cô là Tiina Jauhiainen đã được một người bí mật giúp nối lại liên lạc với công chúa.

Jauhiainen đã tìm cách lấy điện thoại cho Latifa và kể từ đó công chúa đã ghi lại nhiều đoạn video tin nhắn "mô tả việc cô bị giam cầm trong một biệt thự với các cửa sổ bị đóng chặt".

"BBC Panorama đang độc lập xác minh các chi tiết về nơi Latifa bị bắt làm con tin. Cô ấy bị canh chừng bởi khoảng 30 cảnh sát làm việc theo ca, cả bên trong và bên ngoài biệt thự. Vị trí biệt thự chỉ cách bãi biển vài mét. Không biết cô ấy còn ở đó hay không," thông cáo báo chí của BBC cho biết.



Jauhiainen cho biết cô rất quan tâm đến người bạn của mình: "Công chúa Latifa nhìn rất nhợt nhạt, cô ấy đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng. Về cơ bản cô ấy chỉ có thể đi từ phòng mình đến nhà bếp và quay trở lại."

Đào thoát bất thành

Andrew McFarlane, thẩm phán gia đình cấp cao của Vương quốc Anh, đã xác minh rằng Sheika Shamsa - một trong những con gái của Quốc vương Mohammed bin Rashid Al Maktoum với một người vợ khác - đã trốn gia đình vào mùa hè năm 2000 khi đến thăm Vương quốc Anh.

Sau đó, cô bị bắt cóc và bị các phụ tá của cha cô ép lên xe ô tô và chở đến khu biệt thự thuộc sở hữu của Quốc vương. Tại đây, cô bị đưa lên trực thăng đến Deauville ở Pháp và sau đó lên máy bay trở về Dubai.



Trong khi đó, Công chúa Latifa đã hai lần cố gắng trốn thoát khỏi gia đình của mình nhưng đều bị bắt trở lại - một lần vào năm 2002 từ biên giới Dubai với Oman và lần thứ 2 vào năm 2018 tại bờ biển Ấn Độ.

Theo các thẩm phán, sau khi trở về gia đình, cả hai công chúa Shamsa và Latifa đều bị tước mất quyền tự do.

Theo CNN, vào thời điểm đó, Sheikh Mohammed tuyên bố rằng phán quyết của tòa án là phán quyết một chiều.

"Vụ việc này chỉ mang tính cá nhân và có những yếu tố riêng tư liên quan đến các con của chúng tôi. Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, tôi không thể tham gia vào quá trình điều tra của tòa án. Điều này dẫn đến việc thẩm phán đưa ra phán quyết chỉ dựa trên một mặt của câu chuyện. Tôi yêu cầu giới truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con cái chúng tôi và không xâm phạm cuộc sống của chúng ở Vương quốc Anh."