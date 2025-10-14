Lý do Victoria Beckham "chôn vùi" bộ ngực "khủng"

Trong bộ phim tài liệu mới trên Netflix, Victoria Beckham lần đầu tiết lộ lý do khiến cô quyết định "chôn vùi vòng một" và hành trình khẳng định mình sau thời Spice Girls.

"Tôi từng là một WAG - và tôi tự hào về điều đó"

Là một siêu sao toàn cầu, Victoria Beckham từng là biểu tượng đỉnh cao của "văn hoá WAG" (vợ và bạn gái cầu thủ). Với làn da nâu rám nắng, mái tóc nối màu caramel và vòng 1 "bốc lửa", cô chính là "nữ hoàng WAGs" tại World Cup 2006 ở Đức.

Thế nhưng cũng chính tại Baden-Baden - nơi dàn WAG nước Anh làm náo loạn một thời - Victoria đã "chôn vùi vòng một" như cách cô nói đầy ẩn ý trong bộ phim mới.

Victoria Beckham tiết lộ, chính nhà thiết kế danh tiếng Roland Mouret là người khuyên cô nên tháo bỏ túi ngực - bước ngoặt giúp cô tái định hình hình ảnh bản thân trong ngành thời trang.

"Có lẽ bây giờ chúng (túi ngực) đang trôi đâu đó giữa Địa Trung Hải mất rồi", cô cười. "Đúng là tôi từng là một WAG. Và tôi tự hào vì điều đó. Nhưng sau thời Spice Girls, tôi đã rất loay hoay đi tìm mục đích sống của mình. Tôi ăn mặc như thế có lẽ vì muốn được chú ý - bởi tôi chưa biết mình thật sự là ai".

Cô nói thêm: "Không biết mấy cái túi ngực đó đi đâu rồi, nhưng rõ ràng Roland Mouret đã giúp tôi nhận ra: tôi không cần phải là người phụ nữ như thế. Tôi muốn được nhìn nhận nghiêm túc hơn, và cách duy nhất là phải 'giảm độ ồn' đi. Từ đó, tôi bắt đầu thể hiện bản thân qua các bộ sưu tập của mình".

Tại buổi trò chuyện diễn ra ngay tầng trệt cửa hàng flagship của cô ở khu Mayfair (London), Victoria xuất hiện tự tin, rạng rỡ. "Ngày xưa tôi sợ lắm, sợ nói sai, sợ bị hiểu nhầm. Giờ thì khác rồi".

Cuộc phỏng vấn diễn ra chỉ vài tiếng trước khi series tài liệu ba tập của cô leo thẳng lên top 1 Netflix UK. "Giờ nhìn lại quãng thời gian đó, tôi chỉ biết mỉm cười. Người ta nói tôi là WAG à? Còn có những điều tệ hơn thế nhiều! Với tôi, đó là một trong những điều dễ thương nhất người ta từng nói về mình".

Victoria cũng thừa nhận: "Ngày nay, từ 'WAG' có thể bị coi là không nữ quyền. Nhưng thời đó khác, và giờ mọi người có trách nhiệm hơn với lời nói của mình".

Gia đình - đế chế Beckham trị giá 500 triệu bảng

Sau 26 năm hôn nhân, Victoria và David Beckham hiện sở hữu khối tài sản chung trị giá 500 triệu bảng, cùng sự nghiệp riêng cực kỳ thành công. Họ có nhà khắp thế giới và cả du thuyền riêng, nhưng thứ Victoria tự hào nhất vẫn là "bốn đứa con hạnh phúc".

"Làm mẹ là cách tôi định nghĩa chính mình". Con trai cả Brooklyn đang phát triển thương hiệu nước sốt riêng tại Mỹ, Romeo theo nghiệp người mẫu, Cruz theo đuổi âm nhạc, còn cô út Harper - 14 tuổi - vừa học vừa làm vlog trang điểm cùng mẹ.

Cô út Harper ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên Instagram của mẹ. Trong phim tài liệu, cô bé có hai khoảnh khắc "chiếm sóng": dạy mẹ nhảy TikTok và phát biểu tại lễ trao giải sang trọng. Gần đây, Harper còn thử làm video trang điểm - khiến nhiều người dự đoán cô sẽ là "Kylie Jenner tiếp theo".

Victoria tự hào: "Harper hoặc sẽ trở thành trùm mỹ phẩm, hoặc diễn viên hài. Con bé hài hước lắm!".

Giờ đây, Victoria Beckham - sắp trở thành "Lady Beckham" khi David nhận tước Hiệp sĩ - vẫn tiếp tục mở rộng thương hiệu làm đẹp (doanh thu năm ngoái gần 113 triệu bảng) và chuỗi cửa hàng thời trang quốc tế.